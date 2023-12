Ce métal est capable de se réparer lui-même : les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi

La réparation de ce métal rend la science folle.

Les chercheurs ne comprennent pas pourquoi

Une des scènes les plus emblématiques de Terminator 2 est celle où le méchant peut traverser des grilles car son corps est en réalité en métal liquide capable de prendre différentes formes. De plus, l’une de ses propriétés était la capacité de se réparer. Cela pourrait ne plus être de la science-fiction et devenir réalité très bientôt selon ce que la science a récemment découvert.

Maintenant, des scientifiques ont trouvé un métal qui, sans avoir été conçu à cet effet, est capable de s’autoréparer et il est vrai qu’il pourrait avoir une multitude d’applications dans le monde de la technologie. Cependant, ils ne comprennent pas encore très bien comment ce système fonctionne, mais il est clair qu’il pourrait contribuer à rendre les téléphones plus faciles à réparer.

Le métal capable de s’autoréparer

D’après le magazine Nature, un groupe de scientifiques de l’Université du Texas a découvert quelque chose qu’ils ne parviennent réellement pas à expliquer : un métal capable de s’autoréparer à une échelle surprenante.

Ainsi, ils ont soumis plusieurs plaques de platine à des contraintes, provoquant ainsi de microfissures dans le processus, puis ils ont cherché à observer ce qui se passait à travers un microscope. De manière surprenante, ils ont vu que les fractures se refermaient grâce à une propriété totalement originale de ce métal. Cela ouvre donc une nouvelle voie pour la recherche sur les métaux et leur application dans la technologie.

Dans les mots de Michael Demkowicz, le scientifique responsable de cette recherche :

C’est vraiment incroyable de voir cela de nos propres yeux. Nous ne le cherchions vraiment pas, ce qui a démontré que les métaux ont leur propre nature intrinsèque de s’auto-réparer, du moins en cas de dommages de fatigue à une échelle nanométrique.

La clé de tout cela est la suivante :

Des scientifiques ont découvert un métal capable de se guérir lui-même.

Le problème est que, selon leurs recherches, cela ne devrait pas se produire.

Il s’agit d’un morceau de platine suspendu sur une plaquette.

Ils ont cassé le métal en le soumettant à une fatigue, c’est-à-dire en lui appliquant une forte résistance entraînant des fractures microscopiques.

Après avoir observé les pièces pendant 40 minutes, les fractures ont commencé à se refermer d’elles-mêmes.

Jusqu’à présent, certains chercheurs pensaient que cela pourrait se produire, mais ils n’étaient pas sûrs de comment y parvenir.

Cela peut être une avancée fondamentale pour le monde de la technologie. Les applications de ces microréparations pourraient être énormes. Après tout, nous parlons d’un marché où les composants électroniques sont endommagés à cette échelle et cela pourrait augmenter considérablement leur durée de vie.

Cette découverte pourrait conduire à un monde où nos téléphones mobiles se réparent complètement seuls, car introduire ces métaux dans nos téléphones pourrait changer définitivement les règles du jeu de manière déterminante et pour toujours.

De plus, il s’agit de matériaux qui ne sont pas particulièrement étranges, ce qui a conduit les chercheurs à penser que nous ne savons pas tout à leur sujet et que dans certaines circonstances, n’importe quel matériau pourrait accomplir des choses que nous ne pouvons pas imaginer.

