Ceux que je recommande toujours: ces 3 téléphones sont géniaux si vous recherchez quelque chose de sûr et pas cher

Chacun de ces smartphones est une valeur sûre, ne les perdez pas de vue.

L’écran du Redmi Note 12 5G.

Aujourd’hui, nous vous présentons une petite sélection qui facilitera votre prochain achat. Nous avons préparé une liste de 3 smartphones bons, beaux et pas cher avec lesquels on ne peut pas se tromper. Si vous recherchez un téléphone mobile avec un excellent rapport qualité-prix, vous êtes au bon endroit, ne cherchez pas plus loin.

Ils sont tous disponibles sur Amazon, vous pourrez donc profiter de livraisons rapides et totalement gratuites si vous êtes membre Prime. Xiaomi et realme proposent une sélection parfaite pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie, pour ceux qui recherchent un appareil complet et sûr.

realme C55

Notre premier choix se distingue par un design attrayant et un grand écran. Il mesure 6,72 pouces, avec une résolution Full HD+ et un rafraîchissement de 90 Hz. Vous profiterez au maximum de ces films et de ces diffusions en continu que vous aimez tant.

Le smartphone chinois est également équipé d’un des processeurs MediaTek, de 2 caméras arrière et d’une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber. Vous profiterez de bonnes performances et d’une excellente expérience utilisateur, pour son prix c’est un excellent achat.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72″ FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33W

Prise jack 3,5 mm, NFC

➡️ Voir l’offre realme C55

Redmi Note 12 5G

Nous sommes face à l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme présentés par Xiaomi au cours de la dernière année, un véritable succès de vente. À l’avant se trouve un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ avec laquelle vous pourrez profiter de vos films préférés.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, une puce qui vous permettra de profiter sans problème des applications que vous utilisez au quotidien. De plus, il intègre un triple appareil photo arrière avec lequel vous pourrez prendre de bonnes photos où que vous soyez.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 5G

realme 10

Son écran attire les regards, il bénéficie de la technologie AMOLED, d’une diagonale de 6,4 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son design arrière est également brillant et présente des lignes qui sont désormais l’identité de realme.

Le Helio G99 est une bonne puce avec laquelle vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit, vous profiterez de bonnes performances pendant longtemps. Nous n’oublions pas ses 2 caméras, elles se comportent très bien et vous pourrez les exploiter où que vous alliez. Prenez des photos sans crainte et laissez le photographe qui est en vous s’exprimer.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

➡️ Voir l’offre realme 10

