Ryan Reynolds en a assez des fuites de Deadpool 3 et demande d’arrêter

Les films de Deadpool, avec Ryan Reynolds dans le rôle principal, sont parmi les plus divertissants que nous puissions voir dans l’univers des super-héros, mais il semble qu’il y ait toujours quelqu’un pour nous gâcher les surprises. Les leakers (les informateurs) et même le grand public semblent s’être retrouvés sur le tournage de Deadpool 3 et, que ce soit intentionnel ou non, ils n’ont pas hésité à diffuser ce qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pas plu au producteur de ce nouveau film, toujours prévu pour le 26 juillet 2024.

C’est sur Threads, le réseau social de microblogging à la manière de Twitter sur Instagram, que l’acteur a exprimé son mécontentement à l’égard de ces actions, et où, quelques heures plus tard, il a décidé de rejoindre les fuites de Deadpool 3, en publiant évidemment des images manifestement retouchées accompagnées du texte suivant :

« Deadpool a commencé avec une fuite. Alors je me joins également. Mais S’IL VOUS PLAÎT, n’abusez pas de l’expression « fuites de Deadpool » car cela pourrait fausser les résultats de recherche si quelqu’un recherche des fuites de Deadpool ou des spoilers de Deadpool ou peut-être des exclusivités de Deadpool. Et si vous décidez d’en faire vos propres, pour l’amour de Dieu, n’utilisez pas des hashtags tels que #FuitesDeDeadpool #SpoilerDeDeadpool #ExclusivitésDeDeadpool ».

La colère et l’appel de Reynolds

Les surprises font partie de la magie des films diffusés au cinéma. Il est important pour nous de tourner le nouveau film Deadpool dans des environnements réels et naturels, en utilisant des effets pratiques plutôt que de faire le film en intérieur et de manière numérique. Les téléobjectifs continuent de gâcher les surprises et créent une situation compliquée pour tous. Nous espérons que certains sites web et autres canaux s’abstiendront de montrer des images avant qu’elles ne soient prêtes. Le film est destiné à être apprécié par le public, et notre plus grand espoir est de préserver autant de magie que possible pour le film terminé et le grand écran. Une partie de la raison pour laquelle les personnes publient des spoilers est qu’ils sont excités. Je reconnais que ce ne sont pas des problèmes du monde réel et qu’ils sont clairement dans la catégorie des « bons problèmes ».

