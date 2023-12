La preuve irréfutable que HyperOS n’est rien de semblable à MIUI 15 est ici

Malgré ce qui semblait indiquer il y a quelques mois que MIUI 15 serait la prochaine mise à jour lancée par Xiaomi, finalement la marque nous a tous surpris en annonçant HyperOS, un système d’exploitation qui change complètement ce que nous avons historiquement vu au sein de l’entreprise et sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années.

En réalité, la structure interne de ce système n’a rien à voir avec ce que nous avons vu ces dernières années avec MIUI, un changement qui apportera une amélioration des performances globales, également en termes de sécurité du système d’exploitation lui-même et même une interconnexion entre les différents dispositifs de la marque sans précédent.

Des changements qui vont bien au-delà de l’esthétique

Comme nous l’avons mentionné, HyperOS n’a pas grand-chose à voir avec MIUI si nous explorons ses entrailles. Tel que la marque l’a déjà expliqué, ce logiciel est divisé en trois principales catégories appelées couche du noyau système, couche de services et couche de connexion entre les extrémités du système avec quelques acteurs inattendus tels que Linux, donc ce n’est pas un système basé à 100% sur Android.





En plus de cela, grâce aux informations que nous avons pu obtenir grâce à l’équipe de Xiaomiui, la première version stable de HyperOS apportera de nombreuses nouveautés par rapport à MIUI 14, donc nous allons en partager certaines pour que vous puissiez avoir une idée de l’ampleur de ce nouveau système :

Réaménagement complet de l’esthétique globale du système avec des couleurs naturelles qui apportent une touche différente à nos appareils

Nouvelles animations rendant notre manipulation du téléphone plus intuitive et s’affichant de manière beaucoup plus fluide

Nouvelle police de système prenant en charge plusieurs systèmes d’écriture

L’application Météo a été entièrement redessinée, fournissant plus d’informations et présentée de façon beaucoup plus agréable

Les notifications sont désormais axées sur la transmission des informations les plus importantes, ce qui les rend beaucoup plus efficaces pour l’utilisateur

L’écran de verrouillage a été amélioré avec de multiples effets et un rendu dynamique

La multitâche est maintenant encore plus simple en améliorant l’interface des fenêtres multiples

Nouvelle architecture de confidentialité sécurisée pour tous les appareils interconnectés

Chiffrement de bout en bout pour la transmission de données entre différents appareils interconnectés

Mise en œuvre du système Xiaomi HyperConnect pour une meilleure connexion entre les appareils compatibles

Mise en œuvre de la technologie Fusion Device Center, qui nous permet de connecter tous les appareils en réseau en temps réel et de les contrôler depuis le centre de contrôle

Refonte de bas niveau de Xiaomi HyperOS, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances sur le matériel par rapport aux versions précédentes

Connexion de toutes les ressources matérielles pour une réponse plus rapide de celles-ci

Comme vous pouvez le voir, les nouveautés de ce système d’exploitation touchent tous les niveaux, donc nous ne pouvons pas du tout dire que c’est une version légèrement renouvelée par rapport à MIUI 14. Les choses ont complètement changé, et maintenant il ne reste plus qu’à voir si tous ces changements se traduisent par une meilleure expérience d’utilisation quotidienne pour que notre utilisation soit beaucoup plus efficace et agréable.

Source | Xiaomiui

