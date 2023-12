Elle ressemble à une montre de luxe, mais c’est en réalité une montre connectée hybride avec un mois de batterie

Le nouveau ScanWatch Nova de Withings mélange le concept d’une montre connectée avec les matériaux et la construction d’une montre plus classique de luxe authentique : il coûte 600 dollars !

Image promotionnelle de la Withings ScanWatch Nova, qui peut même réaliser des électrocardiogrammes.

Toutes les marques utilisent leurs meilleurs atouts pour cette année 2023, car les périodes de remises et surtout les périodes de Noël concentrent toujours une part importante des ventes annuelles. Cette fois-ci, c’est la marque française Withings qui nous présente une montre intelligente au concept plus classique, axée sur le luxe tout en conservant toutes les fonctionnalités d’une ScanWatch 2 qui sert de base, du moins en termes de matériel.

Ce ne sera pas la première montre connectée de luxe à attirer les plus fortunés en cette fin d’année 2023, car Huawei dispose également de son modèle Ultimate Design qui est déjà vendu en France. Cependant, l’option de Withings est plus abordable et offre de nombreuses fonctionnalités intégrées, notamment pour la mesure de la santé, ce qui en réalité peut-être l’une des montres connectées les plus intéressantes pour ceux qui recherchent une montre élégante sans renoncer à la modernité.

Withings ScanWatch Nova, voici tout ce qu’elle peut faire

Pour commencer, soulignons une construction exquise réalisée avec une précision chirurgicale, selon Withings, avec un boîtier en acier dans lequel est incrusté un verre en saphir et une lunette en céramique, permettant d’installer un bracelet entièrement en acier ou un autre modèle en caoutchouc plus confortable pour le sport.

La montre résiste à une pression d’eau jusqu’à 10 atmosphères, elle peut donc être utilisée sans problème dans les piscines ou en mer.

En ce qui concerne ses possibilités, elle dispose de capteurs pour effectuer une mesure complète de notre activité physique, y compris le nombre de pas, les calories brûlées et les entraînements dans plus de 40 activités sportives préchargées et pouvant être détectées automatiquement. Même lors de la pratique d’un sport intense, la Withings ScanWatch Nova peut évaluer la variabilité de la fréquence cardiaque et nous fournir des informations utiles sur les performances, les dépenses énergétiques et la récupération.

Le nouveau ScanWatch Nova de Withings est doté d’un moniteur cardiaque de précision et de la capacité de réaliser des électrocardiogrammes, ce qui peut détecter des rythmes cardiaques irréguliers et des symptômes de fibrillation auriculaire, bien qu’il ne dispose pas d’une certification médicale complète et ne puisse pas être considéré comme un test fiable à 100%. Il peut également surveiller notre sommeil de manière très avancée, car il dispose d’un oxymètre de pouls et d’un thermomètre qui peuvent détecter les troubles respiratoires et les changements de température pendant la nuit.

Bien sûr, la montre offre des scores et des informations sur nos cycles de repos, le tout depuis l’application Withings, avec une compatibilité universelle sur iPhone (iOS 15 ou supérieur) ou Android (version 9 ou supérieure).

La principale caractéristique de la nouvelle Withings ScanWatch Nova est son autonomie pouvant aller jusqu’à 30 jours, bien que le prix de 599,95 euros dissuadera probablement de nombreux acheteurs qui n’auront pas besoin de sa construction et de ses matériaux de très haute qualité.

Disponibilité et prix

Le nouveau Withings ScanWatch Nova se vante également d’une autonomie d’environ 30 jours avec des recharges en moins de 2 heures, grâce à un écran OLED en niveaux de gris avec une résolution de 282 pixels par pouce. Le socle de recharge dispose d’un port USB-C, tandis que la connectivité se fait via Bluetooth Low Energy.

En ce qui concerne les prix, il coûte 599,95 euros pour sa taille de 42 millimètres et peut être acheté en noir, bleu ou vert, avec des bracelets supplémentaires à 49,95 euros. Il sera pour le moment uniquement disponible sur la boutique en ligne de Withings, mais sera présent dans tous les stores à partir du 1er février 2024 après une période de disponibilité exclusive.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :