Le milieu de gamme méconnu que nous recommandons: seulement 229 euros avec une caméra de 100 MP et 256 Go de mémoire.

Il ne s’agit pas de Xiaomi ni de Samsung, mais ce téléphone est un achat très intelligent si vous souhaitez dépenser entre 200 et 250 euros pour votre nouveau terminal.

Ce smartphone est un excellent choix pour regarder du contenu multimédia grâce à son écran et à ses haut-parleurs stéréo.

HONOR ne fait pas partie des marques les plus populaires du marché, mais ses terminaux en valent la peine en raison de leur excellent rapport qualité-prix. Si vous avez un budget compris entre 200 et 250 euros, nous pensons que le HONOR 90 Lite est un achat judicieux. Il vous offrira une performance très complète au quotidien, avec des caractéristiques marquantes telles que la caméra arrière de 100 mégapixels et les 256 Go de mémoire interne.

Le HONOR 90 Lite est un téléphone beaucoup plus cher que les chiffres que nous vous avons donnés, mais il bénéficie de grande réductions qui vous permettent de l’acheter à moindre coût. Il est disponible dans une seule version de 8 Go + 256 Go avec un prix de vente recommandé de 299 euros. Cependant, vous pouvez le trouver pour un peu plus de 220 euros sur PcComponentes et pour 229 euros dans la boutique officielle de HONOR.

Si vous profitez de ces offres, vous pourrez économiser 70-80 euros sur votre achat d’un smartphone de qualité. Vous pourrez l’utiliser pour discuter, consulter les réseaux sociaux, rechercher des informations, regarder des vidéos et même jouer. Si vous souhaitez en savoir plus sur ses caractéristiques, nous vous présentons ci-dessous toutes les spécificités de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme.

HONOR 90 Lite

229 euros pour un téléphone avec un appareil photo de 100 MP et 256 Go de mémoire

Le HONOR 90 Lite est un téléphone qui vous séduira dès le premier regard, car il est vraiment beau. Sur PcComponentes, il n’est disponible qu’en noir, mais dans la boutique HONOR, vous pouvez choisir entre le noir, le bleu et le vert. En plus d’être beau, c’est un smartphone qui se distingue par sa grande commodité grâce à sa finesse (7,48 millimètres) et sa légèreté (179 grammes).

Vous pourrez utiliser le HONOR 90 Lite pour regarder du contenu multimédia grâce à son bon ensemble constitué de son écran et de ses haut-parleurs stéréo. D’une part, l’écran est de technologie LCD avec une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2388 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Il offre des images de bonne qualité, notamment en termes de fluidité et de netteté. D’autre part, le son est puissant et clair, vous pouvez également utiliser le téléphone pour écouter de la musique.

Le MediaTek Dimensity 6020 est le cerveau de ce HONOR 90 Lite, ce qui vous permet de l’utiliser sans problème pour les utilisations les plus courantes. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un téléphone gaming, vous bénéficierez également d’une expérience correcte lors de son utilisation pour jouer. Vous aurez suffisamment d’espace pour installer des applications et stocker des fichiers, car il est livré avec 256 Go de mémoire. Il dispose également de la connectivité 5G et du MagicOS 7.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation.

Le joyau de la couronne de ce HONOR 90 Lite est le capteur photo arrière de 100 mégapixels, que vous pourrez utiliser pour immortaliser vos souvenirs préférés avec la meilleure qualité et pour enregistrer des vidéos en Full HD. À ses côtés se trouvent un capteur ultra grand-angle de 5 MP et un capteur macro de 2 MP, tandis que le capteur frontal est de 16 MP. Avec ce dernier, vous pourrez prendre de bons selfies, ainsi que déverrouiller le système par reconnaissance faciale.

HONOR 90 Lite

Une batterie de 4 500 mAh travaille à l’intérieur pour que vous puissiez utiliser le téléphone pendant toute la journée sans avoir besoin du chargeur. Il prend en charge la charge rapide de 35W, il se charge donc à 100% en environ une heure et quart. Le chargeur n’est pas inclus dans la boîte, mais vous pouvez acheter le modèle officiel pour 29,99 euros dans la boutique HONOR.

En ce qui concerne ce HONOR 90 Lite, vous devez également savoir qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes sur le côté et de la technologie NFC, vous pouvez donc l’utiliser pour effectuer des paiements. Il ne fait aucun doute que c’est un téléphone plus que complet compte tenu de son prix, autour de 220-230 euros sur PcComponentes, dans la boutique officielle HONOR et chez MediaMarkt.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :