Freezer et Cell de Dragon Ball arrivent bientôt en tant que nouveau skins dans Fortnite

Freezer et Célula sont deux des méchants les plus populaires de Dragon Ball et arriveront bientôt dans Fortnite en tant que nouvelles tenues après avoir été ajoutés aux fichiers du jeu avec le patch 28.01 le jeudi 7 décembre 2023. Dans cet article, nous vous dirons tout sur ces nouvelles tenues Dragon Ball dans Fortnite :

Voici les nouvelles tenues de Freezer et Célula de Dragon Ball ainsi que tous leurs objets

Comme mentionné dans le premier paragraphe de l’article, le patch Fortnite 28.01 du 7 décembre 2023 a réservé une très agréable surprise aux fans de Dragon Ball. Parmi ses fichiers, nous pouvons voir les deux nouvelles tenues de Freezer et Célula dans Fortnite. Bien sûr, ils ne viennent pas seuls, car ils apportent toutes sortes d’accessoires et d’objets cosmétiques :

Tous les objets de Freezer et Célula de Dragon Ball dans Fortnite

Tenue de Freezer

Accessoire Sac Capsule de Freezer

Pioche Bâton Spatial de Freezer

Planeur Vaisseau Spatial de Freezer

Tenue de Célula

Accessoire Chrysalide de Célula

Pioche Coquille de Célula

À la fois Freezer et Célula ont plusieurs styles qui représentent différentes formes qu’ils ont acquises dans le manga et l’anime de Dragon Ball. Célula a deux styles dans ses formes Imparfaite et Parfaite, et Freezer a trois styles : sa Première Forme, sa Forme Finale, et Freezer Doré.

Voici à quoi ressembleront les tenues de Freezer et Célula de Dragon Ball dans Fortnite avec leurs différents styles et ensembles

Comme nous pouvons le voir sur leurs images, nous pourrons acquérir les tenues en bundle ou séparément, et leurs objets cosmétiques peuvent également être achetés dans un autre pack. Cependant, nous vous rappelons que tous ces objets sont cosmétiques et n’affectent pas l’équilibre du gameplay. Néanmoins, les fans fidèles de Dragon Ball ne voudront pas manquer l’opportunité de jouer en tant que deux des méchants les plus populaires de cette série manga-anime.

Freezer et Célula ne sont pas les premiers personnages de Dragon Ball à débarquer dans Fortnite. En août 2022, Goku, Vegeta, Bulma, et Beerus sont arrivés dans le jeu. En janvier 2023, Gohan et Piccolo ont suivi. Enfin, en mai 2023, Goku Black a fait sa première apparition dans le magasin Fortnite.

Freezer et Célula rejoindront Goku et compagnie dans Fortnite

Nous ne savons toujours pas quand les tenues de Freezer et Célula seront disponibles, bien que le patch Fortnite 28.01 soit le dernier qu’Epic Games ait publié avant de prendre des vacances de Noël, il semble donc sûr de dire qu’elles seront disponibles dans le magasin pour la première fois à un moment donné en décembre 2023. À ce moment-là, nous mettrons à jour cet article avec des informations sur les prix de ces deux tenues et de leurs objets.

