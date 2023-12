Cette série d’espions est brillante et disponible en streaming : elle est parfaite pour le pont

Une série dans laquelle rien n’est ce qu’il semble être et qui vaut vraiment le coup.

La série joue beaucoup avec les agents doubles

Il y a certaines séries qui valent la peine d’être reprises car elles attirent beaucoup l’attention en raison de leur qualité et de leurs personnages superbes. Celle-ci en est une. Considérée sans aucun doute comme la meilleure série d’espionnage des dernières années, nous sommes face à une série qui vaut toujours la peine d’être reprise car elle a une série de fils et de intrigues dignes d’être rappelés.

Ainsi, voyons quels sont les points pour lesquels il vaut la peine de sortir cette série de l’obscurité et pourquoi nous devrions en profiter à nouveau après sa conclusion.

Rien n’est ce qu’il semble être

Nicholas Brody rentre chez lui huit ans après avoir été donné pour disparu en Irak. Là-bas, il a été torturé et emprisonné. Cependant, il semble maintenant que sa loyauté ait changé. Une jeune agente de la CIA commence à soupçonner que Brody a changé de camp et va commencer à tirer les fils pour essayer de découvrir si c’est vrai ou non. Après cette affaire, la protagoniste se lancera dans d’autres aventures à partir de la cinquième saison. De plus, la série est déjà terminée, donc elle peut être vue avec une fin définitive et sans avoir besoin d’attendre de nouvelles saisons pour continuer.

Il s’agit de l’une des meilleures séries d’espionnage que l’on puisse voir en streaming. En grande partie grâce à sa maîtrise, avec des rebondissements constants, des retournements de situation et des situations impossibles dans lesquelles les personnages nous font réfléchir aux problèmes moraux entourant tout ce qui se passe dans ce type d’histoire.

Elle s’appelle Homeland et il y a de très bonnes raisons de regarder cette série sans manquer un instant. Cependant, préparez-vous car elle compte un grand nombre de saisons.

Les raisons de regarder cette série sont les suivantes :

Il s’agit du jeu typique d’espions où rien n’est ce qu’il semble être.

Elle s’efforce d’être vraiment originale, bien qu’elle soit basée sur une série israélienne antérieure.

Pendant les premières saisons, on se demande si les méchants sont aussi méchants et les bons aussi bons.

Sa protagoniste, Claire Danes, est fabuleuse dans son rôle.

Damian Lewis atteint également de grands sommets lors des cinq premières saisons.

Elle est considérée comme l’une des meilleures séries d’espionnage jamais réalisées.

Tant la critique que le public ont sincèrement loué cette série. Sur Rotten Tomatoes, elle obtient des critiques positives de 85% de la critique et de 86% du public, ce qui signifie qu’il s’agit d’une série qui vaut vraiment la peine d’être vue.

Elle est disponible en streaming. Plus précisément sur le catalogue de Disney+, il faudra donc s’abonner à la plateforme si l’on veut la regarder.

