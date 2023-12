Du corps au nuage : les problèmes que posera le stockage de ton cerveau dans le futur

Il s’agit d’une question plus éthique et morale qu’accessible à l’heure actuelle, mais cela soulève de nombreuses interrogations.

Les cerveaux dans le nuage pourraient devenir une réalité

Dans Blade Runner, des robots capables de passer le test de Turing s’infiltraient dans la société. Dans Le 6ème jour, la science était capable de créer ni plus ni moins qu’un clone d’Arnold Schwarzenegger. Ainsi, nous en sommes arrivés à un point technologique où la possibilité que ce qui se passe dans les meilleurs films de science-fiction puisse devenir une réalité très bientôt doit être envisagée.

C’est pourquoi un scientifique a analysé les problèmes qui pourraient survenir si l’on stockait tout ce qu’il y a dans notre cerveau sur un support virtuel ou robotique. Voyons quelles sont les complexités derrière cette question.

De la science-fiction à la réalité

Dans un article publié par Clas Weber dans The Conversation, la possibilité pour les êtres humains de transférer leur cerveau dans le nuage ou dans une intelligence artificielle afin de continuer à être eux-mêmes après la disparition de leur corps a été largement étudiée.

Le premier des problèmes est aussi le plus simple et le plus prévisible : celui de la technologie. L’idée de penser que nous serons capables de développer cette technologie est déjà un problème majeur, car nous pourrions ne jamais y parvenir et donc cela resterait sans suite.

Il en va de même pour la question de l’intelligence artificielle. Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé de l’AGI, ou intelligence artificielle générale. Cette technologie serait la dernière phase de l’IA et serait beaucoup plus intelligente que nous. On pense donc qu’elle pourrait être capable d’émuler un esprit réel, ce qui semble aujourd’hui très compliqué.

Enfin, si tout cela était réalisé, il y aurait une nouvelle barrière à franchir : celle de la survie. La personne, l’être ou la chose qui aurait vos souvenirs et votre esprit ne saurait pas vraiment si vous seriez vous-même ou simplement un robot avec cette mentalité. Cela ouvre donc un chemin assez curieux.

En résumé :

Nous ne savons pas si nous serons capables d’utiliser la technologie pour y parvenir.

Nous ne savons pas non plus si les IA parviendront à être suffisamment intelligentes pour utiliser l’esprit d’un être humain.

De plus, nous ne savons pas si le résultat de cette technique serait réellement nous-mêmes ou quelqu’un avec notre esprit.

Le fait que cela ne puisse pas être testé actuellement permet de théoriser sur la question de manière sécurisée, car il s’agit d’un type de technique qui pourrait soulever de nombreuses questions éthiques à l’avenir. Que se passerait-il avec votre ancien moi ? Autrement dit, votre corps humain. Pourrait-il y avoir deux fois la même personne ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Il est de plus en plus difficile d’imaginer que l’être humain n’y parviendra pas. Les experts ne cessent de dire que nous sommes confrontés à une révolution qui va changer notre façon de vivre.

Ainsi, ce qui était autrefois considéré comme de la pure science-fiction est maintenant à portée de main.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :