Le compte officiel de The Office nous donne rendez-vous le 10 décembre

Envie d’une liste de lecture ou d’un podcast sur Spotify ou de nouveaux épisodes super fans?

Michael Scott, mesdames et messieurs

The Office est, et je le dis sans crainte de me tromper, la meilleure comédie de situation que vous pouvez regarder actuellement; ou du moins parmi les séries enregistrées sous forme de fausse émission (comme Trailer Park Boys ou Parks and Recreation), si vous voulez. Une série qui a commencé sa diffusion en 2005 et s’est terminée en 2013, étant également l’adaptation américaine du programme britannique du même nom, avec Ricky Gervais en tant que protagoniste, créateur et réalisateur, mais qui n’a pas tardé à surpasser l’original.

Ses fans se comptent par millions (bien qu’il faille plonger dans la première saison pour en devenir un, le reste vient tout seul), et depuis que The Office s’est terminée après 9 saisons amusantes (plus ou moins), ils n’ont cessé de demander plus de contenu lié, ce à quoi NBC et Peacock ont répondu avec des vidéos de coulisses, le film Threat Level Midnight de Michael Scott et toutes sortes de curiosités.

Il n’y a pas si longtemps, le créateur de la version américaine de cette sitcom, Greg Daniels, a dû démentir les rumeurs d’un éventuel reboot, bien qu’il nous ait assuré que « quand il y aura quelque chose à annoncer, ne vous inquiétez pas, je le ferai », et c’est précisément ce qui se passe maintenant, ou plutôt ce qui se passera le 10 décembre à 19h00 heure française, date à laquelle le compte officiel de la série nous a donné rendez-vous sur YouTube.

L’image avec laquelle tout ce remue-ménage a commencé est celle que vous avez en en-tête de cet article (enfin, en carré), elle est clairement inspirée des listes de lecture que la plateforme musicale Spotify utilise pour ses artistes. C’est pourquoi il serait facile de penser à quelque chose de similaire basé sur The Office, car actuellement nous pouvons trouver des listes créées par des fans mais non officielles, et elles sont composées de plus de chansons que vous ne pouvez l’imaginer.

Une autre possibilité est que, tout comme l’ont fait Dominic Monaghan et Billy Boyd, Merry et Pippin dans Le Seigneur des Anneaux, ou Jenna Fischer et Angela Kinsey elles-mêmes, Pam et Angela dans The Office, ce qui arrivera est un podcast avec une bonne partie de la distribution en tant que participants, pas comme dans Office Ladies, qui est également divertissant.

Mais et si ce qui arrive finalement sont les très attendues saisons 7, 8 et 9 des SuperFan Episodes? Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont les mêmes épisodes que dans la série originale, mais avec des séquences préalablement coupées ajoutées. Disons que ce sont les versions longues du réalisateur de la série, ce qui fait que chaque épisode dure en moyenne 30 minutes au lieu des 22 habituelles.

Actuellement, les saisons 1 à 6 des SuperFan Episodes de The Office peuvent être visionnées exclusivement sur Peacock, et jamais en dehors des frontières américaines (à moins d’utiliser un VPN, bien sûr), donc si c’était finalement cela, ce serait une excellente nouvelle… qui pourrait être gâchée par le fait qu’il y ait encore plus d’épisodes de 30 minutes de notre série préférée auxquels nous ne pouvons pas accéder. Au moins, sur YouTube, ils mettent en ligne ces scènes coupées et nous pouvons nous en régaler.

