Motorola dévoile la nouvelle édition Peach Fuzz pour razr 40 ultra et edge 40 neo

Motorola a récemment élargi sa palette de couleurs pour les smartphones razr 40 ultra et edge 40 neo, en introduisant la version Peach Fuzz. Cette nouvelle édition s’ajoute aux teintes Glacier Blue, Infinite Black, Viva Magenta, Caneel Bay, Black Beauty et Soothing Sea qui ont été lancées plus tôt cette année.

Décrit comme une nuance de pêche douce, Peach Fuzz dégage une essence chaleureuse et tendre. Incarnant les sentiments de convivialité, de communauté et de collaboration, Motorola aligne ce choix avec sa mission de rendre la technologie plus accessible et de favoriser des connexions intentionnelles entre les utilisateurs.

En réfléchissant au message de la couleur, Motorola a constaté que le motorola razr 40 ultra / motorola razr+ et le motorola edge 40 neo incarnent parfaitement l’importance de la puissance de la connexion humaine. La société estime que Peach Fuzz complète son engagement à faciliter des interactions significatives grâce à la technologie.

Malgré l’introduction de la nouvelle couleur, les prix des smartphones restent inchangés. De plus, les téléphones ont commencé à être commercialisés sur certains marchés dans le monde et seront expédiés à partir du 12 décembre. Un lancement potentiel en Inde est également prévu.

Ruben Castano, responsable de l’expérience client et du design chez Motorola, a souligné le rôle de la couleur dans l’amélioration de la connexion entre l’homme et l’appareil, non seulement dans le hardware mais aussi dans le logiciel. Il a insisté sur la manière dont le Peach Fuzz fusionne harmonieusement les mondes virtuel et réel, créant ainsi une couleur idéale pour les appareils numériques.

Ainsi, Laurie Pressman, vice-présidente de l’institut Pantone Color, s’est dit enthousiaste à l’idée de collaborer avec Motorola. De plus, elle a reconnu l’engagement de l’entreprise à favoriser la créativité, la connexion et la personnalisation à travers la couleur. Selon Pressman, Peach Fuzz comble parfaitement le fossé entre le virtuel et le réel, en en faisant une couleur idéale pour renforcer la sensation de réalité des appareils numériques. Les publics sont impatients d’explorer et d’exploiter les fonctionnalités de Motorola pour des connexions plus profondes dans le paysage numérique en constante évolution.

Nous avons réalisé une interview sur la nouvelle couleur avec l’expert du marché Patel Ashraw et il a confirmé que la nouvelle couleur est différente des couleurs standard et de la concurrence, et qu’elle sera un bon ajout à la gamme et pourrait attirer de nouveaux utilisateurs pour acheter les nouveaux téléphones de Motorola.

Les utilisateurs et les tests ont salué les nouveaux smartphones et l’expérience utilisateur générale qu’ils offrent, en affirmant que les nouvelles couleurs rendront les smartphones plus attrayants qu’auparavant.

Voici un rappel des caractéristiques techniques et des fonctionnalités des smartphones motorola razr 40 ultra et edge 40 neo.

motorola razr 40 ultra caractéristiques techniques et fonctionnalités

Interne – écran 6,9 pouces (2640×1080 pixels) FlexView FHD+ pOLED LTPO, taux de rafraîchissement de 1 à 165 Hz, HDR 10+ 10 bits, gamme de couleurs DCI-P3 à 123%, luminosité maximale jusqu’à 1400 nits

Externe – écran QuickView pOLED de 3,6 pouces (1056×1066 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz, gamme de couleurs DCI-P3 à 100%, luminosité maximale jusqu’à 1100 nits, protection Corning Gorilla Glass Victus

Plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 4 nm Octa Core avec GPU Adreno 730

8 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1

Android 13

Double SIM (eSIM + nano)

Appareil photo principal de 12 MP avec ouverture f/1.5, OIS, appareil photo autofocus ultra grand-angle de 13 MP, option macro de 2,5 cm, ouverture f/2.2

Appareil photo frontal de 32 MP avec ouverture f/2.4

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 170,83 mm (ouvert) / 88,42 mm (fermé) × 74 × 6,99 mm (ouvert) / 15,1 mm (fermé) Poids : 188 g

Lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP52)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

Batterie de 3800 mAh, charge rapide TurboPower 33W, recharge sans fil 5W

motorola edge 40 neo caractéristiques techniques et fonctionnalités

Écran pOLED FHD+ 10 bits de 6,55 pouces (2400×1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 144 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz, luminosité maximale jusqu’à 1300 nits

Processeur Dimensity 7030 Octa Core (4 x 2,5 GHz A78 + 4 x 2 GHz A55) avec GPU Mali-G610 MC3

8 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go de stockage UFS 2.2 / 12 Go de RAM LPDDR4X avec 256 Go de stockage UFS 2.2

Android 13

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo principal de 50 MP avec ouverture f/1.8, OIS, technologie Quad Pixel, appareil photo autofocus ultra grand-angle de 13 MP avec ouverture f/2.2, options macro et profondeur, flash LED

Appareil photo frontal de 32 MP avec ouverture f/2.4, technologie Quad Pixel

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Dimensions : 159,6 x 72 x 7,89 mm (Silicone/Cuir végétalien) / 7,79 mm (PMMA/Acrylique) ; Poids : 170 g (PMMA/Acrylique) / 172 g (Silicone/Cuir végétalien)

5G SA/NSA (15 bandes 5G), Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

Batterie de 5000 mAh, charge rapide TurboPower 68W

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :