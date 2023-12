Nous n’étions pas les premiers : une espèce avancée aurait pu habiter la Terre avant nous selon un expert

L’histoire géologique de la Terre est tellement vaste que cela n’est pas particulièrement farfelu.

Cela n’aurait pas nécessairement dû être une civilisation technologiquement très avancée.

Il est courant de penser que l’être humain est la seule espèce avancée ayant habité notre planète. Dans une certaine mesure, il est normal de le penser, car nous n’avons pas de preuves physiques qu’une autre espèce intelligente aurait pu exister avant nous. Cependant, il est maintenant croyance qu’il aurait pu en être autrement, du moins selon un scientifique réputé. En tout cas, ses hypothèses amènent à penser que les êtres humains ne sont ni uniques ni exclusifs et qu’il existe de fortes probabilités qu’il existe de la vie sur d’autres planètes. Tout comme dans notre passé.

Une théorie assez fondée

Avi Loeb est un scientifique qui s’est toujours démarqué par sa défense intransigeante de l’existence de civilisations avancées au-delà de notre planète. Maintenant, il a publié un article dans Novaceno dans lequel il défend la possibilité qu’une civilisation antérieure à la nôtre puisse exister. Il avait déjà signalé l’existence de technologie extraterrestre dans des sphères découvertes en haute mer, mais la question ne s’est pas arrêtée là et il développe ses théories depuis de nombreuses années. Il a également déclaré que la chute de l’orbite du vaisseau spatial Starship pourrait provoquer une explosion nucléaire.

Le professeur de physique théorique à l’Université de Harvard a de nouveau évoqué la possibilité qu’il existe une civilisation avancée 250 millions d’années avant l’apparition de l’être humain sur Terre. Ce n’est pas quelque chose d’impossible à première vue, car cela aurait pu exister sans problème, tout comme cela aurait pu ne pas exister. La raison à cela est très simple : les différentes extinctions et les chutes massives de météorites sur Terre pendant toutes ces années auraient pu effacer toute preuve de son existence.

Pour cette raison, il est impossible de savoir si ce que Avi Loeb signale était possible ou non. Cela restera toujours un éternel « Et si » où les experts essaieront de spéculer en utilisant leur imagination, mais il sera impossible de dire avec certitude si cela s’est produit ou non. C’est pourquoi c’est quelque chose que l’on ne peut prendre qu’avec des pincettes.

Cependant, il est vrai que cette probabilité pourrait exister et cela conduirait à penser que l’être humain n’est pas aussi unique que nous le pensons réellement. Après tout, notre planète serait un excellent terrain de culture pour l’apparition de créatures avancées.

En résumé :

Il aurait pu y avoir une espèce avancée comme les humains dans le passé.

Cependant, c’est quelque chose qui est pratiquement impossible à prouver.

Du moins jusqu’à ce qu’il y ait des techniques d’analyse plus avancées.

C’est pourquoi cela reste simplement dans le domaine de la spéculation.

