Voici les téléphones portables les plus puissants du marché que vous pouvez acheter dès maintenant

AnTuTu a de nouveau publié le top ten des smartphones les plus puissants du marché actuel au niveau mondial.

Le Xiaomi 14 Pro est actuellement le smartphone le plus puissant au monde, selon AnTuTu

Comme d’habitude en début de chaque mois, la plateforme de référence AnTuTu a de nouveau mis à jour son classement des smartphones les plus puissants du marché au niveau mondial, une liste basée sur les scores moyens obtenus par les différents modèles lors de leur test de performance, AnTuTu Benchmark.

Sans plus tarder, nous vous présentons les 10 smartphones les plus puissants actuellement disponibles sur le marché et curieusement, pour le deuxième mois consécutif, la première place du classement n’est pas occupée par un appareil de jeu.

Le Xiaomi 14 Pro est actuellement le smartphone le plus puissant du marché

AnTuTu a récemment partagé son classement avec les 10 smartphones les plus puissants du monde en novembre, un classement qui est dominé par le nouveau flagship premium de Xiaomi, un Xiaomi 14 Pro équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui, avec un score de 2 005 141 points, réussit à détrôner le leader du top ten du mois précédent, un OnePlus Ace 2 Pro qui, étonnamment, n’apparaît même pas dans cette nouvelle liste.

La deuxième place de ce top des smartphones les plus puissants du monde est occupée par le Nubia Z50S Pro, un smartphone haut de gamme équipé du Snapdragon 8 Gen 2 et qui obtient un score de 1 640 868 points, tandis que la troisième marche du podium revient au RedMagic 8 Pro+, un téléphone de jeu qui occupait la première place de ce classement jusqu’en octobre et qui clôture maintenant les places d’honneur avec un score de 1 639 221 points.

À la quatrième et cinquième place de ce classement, on trouve le RedMagic 8S Pro, un téléphone de jeu que nous avons déjà analysé en profondeur, et le Samsung Galaxy S23+, avec respectivement un score de 1 637 830 points et 1 560 297 points.

Enfin, les autres places du top ten des smartphones les plus puissants du monde établi par AnTuTu sont occupées, dans cet ordre, par les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Nubia Z50, Samsung Galaxy S23 Ultra et Xiaomi 13T Pro.

