James Gunn met à jour l’état de Superman : Legacy et dément les rumeurs de L’intrépide Batman

L’Homme d’Acier est sur le point de prendre son envol.

Gunn, victorieux

Superman: Legacy, le nouveau film réalisé et écrit par James Gunn, est très attendu. Il s’inscrit dans le nouvel univers cinématographique de DC, un univers qui vise à avoir une cohérence et une continuité plus importantes que ce que DC Entertainment a montré jusqu’à présent en termes de productions cinématographiques.

La façon dont Gunn n’a cessé de nous donner des informations sur le film depuis la fin des grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood en est une preuve. De grandes choses sont attendues pour le retour du kryptonien et du reporter à Metropolis. Mais ce n’est pas le seul film que le responsable de la trilogie des Gardiens de la Galaxie a en tête, car il est également chargé de la prochaine adaptation de Batman, The Brave and The Bold, connue en France sous le nom d’El intrépido Batman.

Superman: Legacy

Nous en savons de plus en plus sur Superman: Legacy, bien qu’il reste encore beaucoup de temps avant de pouvoir le voir au cinéma. Nous devrons attendre jusqu’au 11 juillet 2025 (oui, vingt-cinq) pour voir un film dont le scénario est déjà « terminé à 99,9 % » avec David Corenswet dans le rôle de l’Homme d’Acier et Rachel Brosnahan dans la peau de Lois Lane. Tous les deux seront confrontés (plus Superman que Lois, ou d’une manière différente) à deux des ennemis déjà confirmés du film : Angela Spica et Lex Luthor.

María Gabriel De Faría jouera le rôle d’Angela Spica, connue sous le nom de The Engineer dans les bandes dessinées de The Authority, ainsi nommées en raison de la dénomination choisie par ce groupe d’anti-héros qui aura également son propre film dans ce nouvel univers cinématographique de DC. Et Nicholas Hoult, un acteur qui nous montre depuis des années de quoi il est capable grâce à ses performances dans Furie de Titans, Tolkien ou X-Men : Le Commencement, et qui est actuellement très en vogue, incarnera Lex Luthor.

El intrépido Batman

Le redémarrage de Batman chez DC, The Brave and the Bold, où Batman s’appuiera plus que jamais sur un Robin dont le masque cachera le fils du milliardaire le jour et le héros la nuit, se retrouvera de nouveau face au Joker, bien que nous ne sachions pas quand. En réalité, malgré les rumeurs concernant un possible choix d’acteurs, le film « n’a pas encore de scénario », comme Gunn l’a confirmé également sur Threads, et la recherche de la distribution n’a même pas commencé, il faudra donc attendre encore plusieurs années avant de pouvoir le voir.

