La vidéo qui démontre les incroyables capacités de Gemini, le nouveau modèle d’IA de Google

Gemini, le nouvel IA avancé de Google, montre des qualités étonnantes pour analyser tout ce que son objectif détecte. Une nouvelle vidéo montre ses incroyables capacités, ce qui montre que cette intelligence artificielle a de nombreux rôles à jouer pour devenir l’un des modèles les plus révolutionnaires à court terme dans ce segment florissant des IA’s.

Comme on peut le voir dans la vidéo publiée sur X, Gemini est capable d’interpréter rapidement tout ce qu’il détecte visuellement pour effectuer des analyses, des tâches de support, de l’aide, et même pour participer à des jeux. En seulement six minutes de tournage, on peut voir dans la vidéo comment il est capable de détecter des objets, de la nourriture, d’interpréter des jeux et d’y participer activement, en faisant des propositions et en tirant parti des commentaires qu’il reçoit progressivement de l’utilisateur.

Seeing some qs on what Gemini is (beyond the zodiac :). Best way to understand Gemini’s underlying amazing capabilities is to see them in action, take a look ⬇️ pic.twitter.com/OiCZSsOnCc

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 6 décembre 2023