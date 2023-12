Un an après et elle continue d’être l’un des meilleurs appareils photo du marché sur un téléphone mobile

Le Pixel 7 Pro dispose d’un système de lentilles avancé et de l’une des meilleures intelligences artificielles made by Google.

Le Google Pixel 7 Pro dispose d’Android 14 et de mises à jour de sécurité mensuelles.

Bien que nous ayons récemment pu analyser le Pixel 8 Pro fraîchement présenté par Google, la génération de l’année dernière a encore beaucoup à dire. Plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement du Pixel 7 Pro et il est toujours considéré comme l’un des meilleurs smartphones avec un appareil photo sur le marché actuel. C’est mon téléphone habituel et je le recommande à 100% si vous ne voulez pas dépenser beaucoup plus pour le nouveau modèle.

Les différences avec la huitième version de ce Pixel sont si minimes qu’il n’est pas rentable aujourd’hui de payer le surcoût que représente la nouvelle version. Vous pouvez acheter le Pixel 7 Pro, dans sa version de base de 12/128 Go, pour moins de 700 euros sur AliExpress ou pour son prix officiel de 899 euros sur Amazon. À mon avis, cela ne vaut pas la peine de payer 1099 euros pour le Pixel 8 Pro, sauf si vous trouvez une offre qui égale le prix du Pixel 7 Pro.

Pourquoi cela vaut toujours la peine d’acheter le Pixel 7 Pro

Le téléphone Google est un haut de gamme premium avec toutes les fonctionnalités. Il est fabriqué dans un châssis en alliage d’aluminium et verre avec une protection en Gorilla Glass Victus. Son corps a une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 212 grammes. Il est très frais au toucher, sauf lorsqu’il est sollicité intensément, où il se réchauffe légèrement.

La batterie était son point faible au début avec Android 13. Cependant, une fois officiellement mis à jour vers Android 14, la batterie est devenue l’un de ses meilleurs atouts. Les 5000 mAh peuvent nous donner 2 jours d’utilisation sans problème. Il dispose d’une charge rapide de 30W par câble et de 23W de charge sans fil. De plus, nous pouvons utiliser sa charge inversée sans fil avec d’autres téléphones portables ou écouteurs.

L’une de ses meilleures caractéristiques est son écran. Il est équipé d’un spectaculaire écran Oled de 6,7″ avec une résolution 2K+ et un taux de rafraîchissement de 60-120 Hz. La luminosité peut dépasser 1500 nits et le verre de l’écran est légèrement incurvé des deux côtés.

Les caméras de ce Pixel 7 Pro sont étonnamment bonnes. Sur le papier, il ne monte pas les meilleures lentilles du marché, mais le travail de post-traitement de l’IA de Google fait le reste. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un objectif Samsung GN1 de 50 MP f/1.85, d’un objectif grand angle Sony de 12 MP et d’un objectif téléobjectif de 48 MP avec un zoom optique 5x. Son objectif frontal est un Samsung de 10,8 MP qui capte beaucoup de lumière dans les photos de portrait de nuit. Selon le test de DxOMark, il obtient 147 points pour l’appareil photo arrière et 142 pour le selfie.

Les performances sont excellentes grâce au processeur Google Tensor G2 gravé en 5 nm et une vitesse de 2,85 GHz. Ses 12 Go de RAM LPDDR5 de base et la mémoire interne de 128 Go font le reste pour une fluidité exceptionnelle avec plus de 831 000 points au test Antutu. Si vous ne voulez pas vous soucier de l’espace, je recommande d’acheter la version 256 Go (celle que j’ai), vous n’aurez plus à vous soucier de la mémoire libre pour les photos et les vidéos.

Et pour finir, sa connectivité n’a rien à envier à celle de n’importe quel haut de gamme actuel : 5G, double SIM, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et GPS.

