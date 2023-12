Le chargement optimisé des iPhone arrivera sur les téléphones Samsung avec One UI 6.1

Ceux d’entre nous qui utilisent des appareils Apple savent que la charge optimisée est l’une de ses fonctions phares. Les promesses d’Apple en matière de logiciel sont très bonnes, mais ce qu’on ne peut nier, c’est que la protection de l’unité d’alimentation du terminal est l’une de ses meilleures fonctions. Si vous jouez bien vos cartes et ne surchargez pas votre terminal, vous ne perdrez pas de capacité de batterie pendant assez longtemps.

D’autres fabricants Android ont également des protocoles très similaires. Par exemple, l’excellent OnePlus 11 dispose d’une fonction appelée Charge Astucieuse, qui désactive la charge Super VOOC de 100 W pour réaliser une charge plus échelonnée pendant la nuit et protéger l’unité d’alimentation.

D’après les informations publiées par SAMMobile, le fabricant coréen est désormais en train de préparer sa propre version de la charge optimisée, qui serait disponible avec One UI 6.1. Et ce n’est pas tout, cette fonctionnalité serait dotée de fonctions alimentées par l’IA dans cette nouvelle version de la couche de personnalisation.

Exclusive One UI 6.1❗️

Battery protection is now Battery protection with even more options

•Basic: Stops charging at 100%, resumes at 95%

•Adapt: Pauses at 80% while you sleep, finishes before you wake

•Max: Stops charging at 80% #GalaxyS23Ultra #OneUI6dot1 #OneUI6 #OneUI pic.twitter.com/eDbm6yysOe

— Tarun Vats (@tarunvats33) 8 décembre 2023