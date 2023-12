La batterie de mon Xiaomi se déchargeait trop rapidement et je sais pourquoi. Je l’ai réparée en une minute en changeant deux paramètres de MIUI

Maximiser la durée de vie de la batterie de nos téléphones pour qu’elle dure le plus longtemps possible. Cela pourrait être l’objectif de tout utilisateur qui travaille à l’extérieur ou qui n’a pas la possibilité d’accéder à une prise électrique en tout temps, donc trouver des astuces pour maximiser autant que possible l’autonomie des smartphones est essentiel pour ce type de personnes.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous expliquer un geste que nous faisons de manière pratiquement automatique et inconsciente qui fait que nous consommons beaucoup de batterie sans y penser. De plus, nous allons également vous expliquer comment remédier à cela facilement grâce aux possibilités logicielles offertes par la couche de personnalisation de MIUI, bien que cela s’applique à n’importe quel autre téléphone Android.

L’écran est la principale cause de la décharge de la batterie

Nous vous avons déjà parlé dans un article dédié des cinq principales fonctions qui consomment le plus de batterie sur nos téléphones Xiaomi, et parmi elles figurent deux qui sont étroitement liées à l’écran de nos appareils:

15% de consommation: Utiliser le mode Always On Display sur nos appareils

Utiliser le mode Always On Display sur nos appareils 14% de consommation: La luminosité automatique n’est pas activée et on utilise toujours l’appareil avec la luminosité maximale disponible

Grâce à cette analyse réalisée par Xiaomi elle-même, il est assez facile de comprendre que plus nous maintenons l’écran du téléphone allumé longtemps, plus nous consommons de manière récurrente de la batterie. Par conséquent, chaque fois que nous recevons une notification et que nous la consultons, la consommation d’énergie en souffre tout au long de la journée.

En réalité, de nombreux utilisateurs de MIUI ont activé sur leurs smartphones l’option qui allume l’écran chaque fois que nous recevons une notification, une fonctionnalité que l’on apprécie pour être toujours attentif à ce que nous recevons, mais qui va nuire à l’autonomie quotidienne.



Désactivation de l’allumage automatique de l’écran avec les notifications

C’est pourquoi, notre recommandation est que si vous n’avez pas la possibilité d’accéder à une prise électrique pour charger votre téléphone chaque fois que vous en avez besoin, vous devriez envisager de désactiver cette fonctionnalité, ce que vous pouvez faire de la manière suivante :

Dans les paramètres de votre Xiaomi, accédez à la section « Écran toujours actif et Écran de verrouillage »

Cliquez sur « Effet des notifications »

Si vous voulez économiser autant de batterie que possible, sélectionnez l’option « Aucun »

D’autre part, comme vous avez pu le constater avec les deux fonctions mentionnées précédemment, désactiver la luminosité automatique de votre téléphone peut être crucial pour économiser de la batterie. Cela représente 14% en tout au long d’une journée complète, il nous semble donc pratiquement indispensable de l’activer.



Activation de la luminosité automatique sur MIUI

De plus, le moyen de le faire est extrêmement simple, car vous n’aurez qu’à :

Accéder aux paramètres de votre téléphone Xiaomi avec MIUI et cliquez sur « Écran »

Maintenant, accédez à la section « Niveau de luminosité »

Activez l’option « Luminosité automatique »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :