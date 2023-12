Windows 11 ne parvient pas à se rapprocher de Windows 10 : il ne compte que 26% d’utilisateurs après plus de deux ans

Windows 11, le système d’exploitation actuel avec lequel Microsoft souhaite que nous utilisions ses services, n’a pas rencontré l’acceptation escomptée après plus de deux ans en activité. Comme le montrent les chiffres, Windows 11 a clôturé le mois de novembre 2023 avec seulement 26% des utilisateurs totaux de l’écosystème. Windows 10, quant à lui, possède encore plus de 68% des utilisateurs, montrant que la grande majorité des personnes sont réticentes à passer à Windows 11.

Novateur mais impopulaire

Windows 11, comme le reflètent les chiffres de Statcounter, connaît une croissance beaucoup plus lente que celle de Windows 10, la version précédente de Windows. Ce n’est pas une surprise pour Microsoft, car la tendance était à la baisse dès le début, et compte tenu du fait que ses spécifications sont devenues beaucoup plus exigeantes dans Windows 11, il était considéré comme un succès d’atteindre les 400 millions d’utilisateurs en octobre dernier.

Le chiffre de 400 millions n’est pas négligeable, mais il pâlit face à Windows 10 actuellement, qui compte toujours plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Cela alimente en réalité les rumeurs sur Windows 12, car lorsque Microsoft se rend compte qu’une de ses versions ne prend pas auprès des utilisateurs (ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises), ils finissent par anticiper la version ultérieure en apportant les améliorations qu’ils estiment les plus importantes.

Ils n’arrivent pas à faire réussir deux systèmes consécutifs

Depuis des décennies, Microsoft a toujours donné « un coup gagnant et un coup perdant » avec ses systèmes d’exploitation. Remontons 25 ans en arrière, Windows 98 a été un système qui a enchanté les utilisateurs, mais son successeur, Windows Millenium, a échoué. Windows XP est ensuite apparu et a séduit tous les utilisateurs (il a même des produits dérivés à son honneur), mais le système d’exploitation suivant, Windows Vista, a également échoué. Par la suite, Windows 7 est sorti et a également joui d’une grande popularité, contrairement à Windows 8, qui a effrayé la communauté.

Le suivant sur la liste était Windows 10, un système qui a de nouveau plu à la majorité des utilisateurs du réseau et qui est le plus durable de tous les systèmes en vigueur. Avec suffisamment de temps pour s’imposer comme un système d’exploitation utile et fiable, Windows 11 n’a pas eu la tâche facile pour surpasser la popularité de sa version précédente. Et, comme le montrent les chiffres, en plus de deux ans, il n’a pas atteint la moitié des utilisateurs actifs. Que décidera Microsoft à ce sujet? 2024 sera une année cruciale pour Windows 11.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :