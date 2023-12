Meta lance un générateur d’images IA indépendant.

Meta, auparavant connu sous le nom de Facebook, a récemment lancé un générateur d’images AI indépendant appelé Imagine. Cet outil est conçu pour générer et partager des images en fonction de mots-clés textuels. Bien que l’outil soit actuellement gratuit, il ne prend en charge que les mots-clés en anglais. L’outil Imagine était initialement disponible dans les discussions individuelles et de groupe sur les plates-formes de médias sociaux de Meta. Cependant, il est désormais accessible sur le Web pour quiconque aux États-Unis souhaite l’essayer. Les utilisateurs doivent se connecter avec un compte Meta gratuit pour commencer à générer des images.

Le nouveau Imagine avec Meta permet aux utilisateurs de créer des images grâce à des descriptions en langage naturel. Selon Meta, le nouveau générateur d’AI est alimenté par le modèle de génération d’images Emu existant de Meta. Il peut également créer des images haute résolution en fonction de mots-clés textuels. Pour le moment, nous ne savons pas si des frais seront facturés ultérieurement, mais pour l’instant, il est gratuit pour les utilisateurs anglophones aux États-Unis. De plus, pour le moment, chaque mot-clé génère quatre images parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir.

Le modèle de génération d’images de Meta a déjà été controversé en raison de stickers d’images biaisés sur le plan racial. Pour remédier à de tels problèmes, Meta a déclaré qu’il commencerait à ajouter des filigranes invisibles aux images générées par Imagine avec Meta. Ces filigranes seront générés et détectables par des modèles d’IA pour augmenter la transparence des contenus.

Le nouvel outil de génération d’images AI est un outil autonome, ce qui signifie qu’il peut fonctionner par lui-même. Les utilisateurs n’ont pas nécessairement besoin de l’intégrer à d’autres applications pour l’utiliser. Lorsque les utilisateurs donnent leur mot-clé ou décrivent ce dont ils ont besoin, il produira des images en fonction de la description. Le système proposera quatre options et l’utilisateur pourra faire son choix. Pour l’instant, la société n’a rien dit sur la sortie de cette fonctionnalité en dehors des États-Unis.

Comment Imagine fonctionne-t-il?

Pour utiliser l’outil Imagine, les utilisateurs doivent se connecter avec un compte Meta gratuit. Une fois connectés, ils peuvent taper une description de l’image qu’ils souhaitent et cliquer sur le bouton « Générer ». L’IA génère ensuite quatre images différentes en fonction de la description. Les utilisateurs peuvent sélectionner et télécharger les images générées, qui sont marquées d’un filigrane les identifiant comme étant « imaginées avec AI ».

L’outil fait partie des initiatives d’IA plus larges de Meta, qui comprennent le développement de fonctionnalités alimentées par l’IA pour ses différents produits, tels que des outils publicitaires capables de créer des arrière-plans d’images et un produit Instagram capable de modifier les photos des utilisateurs en fonction de mots-clés textuels.

Limitations de l’outil

Une limitation de l’outil Imagine est qu’il ne prend pour le moment en charge que des mots-clés en anglais. Cela signifie que les utilisateurs qui saisissent des mots-clés dans d’autres langues que l’anglais peuvent ne pas obtenir des résultats précis. Cependant, Meta peut étendre la prise en charge de langues de l’outil à l’avenir pour le rendre plus accessible à un public mondial.

Une autre limitation est qu’il est uniquement disponible aux États-Unis. Ainsi, nous ne pouvons pas évaluer les capacités de cet outil d’un point de vue non américain. Cependant, il est fort probable que si cette fonctionnalité rencontre du succès aux États-Unis, elle sera déployée dans d’autres régions.

Intégration avec d’autres produits Meta

L’outil Imagine fait partie des initiatives d’IA plus larges de Meta, qui comprennent le développement de fonctionnalités alimentées par l’IA pour ses différents produits. Par exemple, Meta a développé des outils publicitaires capables de créer des arrière-plans d’images et un produit Instagram capable de modifier les photos des utilisateurs en fonction de mots-clés textuels. Ces fonctionnalités alimentées par l’IA sont conçues pour améliorer l’expérience utilisateur et fournir de nouveaux outils créatifs aux utilisateurs des plates-formes de Meta.

Autres annonces récentes de Meta

Juste avant l’annonce de Imagine par Meta, la société a annoncé la semaine dernière deux outils d’édition d’images basés sur l’IA pour Facebook et Instagram. Ces outils s’appellent « Emu Edit » et « Emu Video » et ils s’appliquent aux photos et aux vidéos.

Selon la société, Emu Edit peut accepter les instructions de l’utilisateur et effectuer diverses formes d’édition. Cela inclut l’édition locale et globale, la suppression et l’ajout d’arrière-plans. Il peut également ajuster les couleurs et convertir des images vectorielles, ou détecter et segmenter les composants de l’image. Meta a utilisé 10 millions d’ensembles de données synthétiques pour former Emu Edit, ce qui est présenté comme le plus grand ensemble de données de ce type.

Meta a déclaré qu’Emu Edit intègre les tâches visuelles en tant qu’instructions dans le modèle généré, ce qui permet d’obtenir un meilleur contrôle lors de la génération et de l’édition de vidéos. Les chercheurs ont souligné que les modèles d’édition d’images actuels ont généralement tendance à trop modifier ou insuffisamment modifier les images, et l’avantage d’Emu Edit est qu’il peut effectuer des éditions précises en fonction des instructions.

Notre avis

Notre avis, Imagine de Meta est un générateur d’images AI indépendant qui est actuellement gratuit, mais ne prend en charge que les mots-clés en anglais. L’outil permet aux utilisateurs de générer et de partager des images en fonction de mots-clés textuels et fait partie des initiatives d’IA plus larges de Meta visant à améliorer ses différents produits avec des fonctionnalités alimentées par l’IA. Bien que l’outil présente certaines limitations, telles que la prise en charge de langues, il représente un développement passionnant dans le domaine de l’IA et de la technologie créative.

