Deux des appareils les plus emblématiques d’Apple sont maintenant considérés comme « vintage »

En attendant le lancement de l’iPhone SE 4 en 2024, Apple a ajouté à sa liste de produits vintage l’iPhone SE de première génération qui a été lancé en 2016, ainsi que l’iPad Pro de 12,9 pouces de deuxième génération. Cela signifie que leurs réparations sont soumises à disponibilité et ne sont donc pas garanties.

L’iPhone SE de première génération et le deuxième iPad Pro de 12,9 pouces ne sont pas les seuls produits qu’Apple a ajoutés à sa liste de produits vintage en 2023. Cette année, l’Apple Watch Series 0, l’Apple Watch Series 1, les MacBook Pro 13 et 15 pouces avec Touch Bar de 2017 ainsi que les MacBook Pro 15 pouces lancés en 2015 ont également eu l’honneur d’y figurer.

Le premier iPhone SE et l’iPad Pro de 12,9 pouces sont maintenant obsolètes pour Apple

L’iPhone SE de première génération et l’iPad Pro de deuxième génération ont été retirés de la vente en octobre 2018 et ont récemment été ajoutés à la liste de produits vintage. Cela signifie, comme nous l’avons dit, que leurs réparations sont très limitées et il est possible qu’elles ne soient plus possibles dans de nombreux endroits. Si vous possédez l’un de ces appareils, il est peut-être temps de le changer.

L’iPhone SE a été lancé comme une alternative pour ceux qui voulaient toujours avoir un iPhone puissant mais compact. La tendance du marché était déjà aux grands téléphones, c’est pourquoi cet appareil a été lancé aux côtés des iPhone 7 et 7 Plus afin que les utilisateurs qui souhaitaient un tel appareil puissent l’avoir.

Nouveautés du prochain iPhone SE

Bien que la société à la pomme ait considéré l’iPhone SE de première génération comme un produit vintage, il travaille en réalité sur un nouveau modèle qui serait lancé en 2024. Voici ses nouveautés les plus importantes :

Châssis de l’iPhone 14, mais avec un seul appareil photo.

Dynamic Island.

Bouton d’action comme les iPhone 15 et les prochains iPhone 16.

Connexion 5G.

Batterie améliorée jusqu’à 60%.

