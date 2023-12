Fuites des changements les plus importants qui arriveront sur les smartphones Xiaomi avec la mise à jour mondiale de HyperOS

Le XiaomiUI a récemment publié un rapport révélant le journal des modifications de la version mondiale de HyperOS.

HyperOS est le nouveau système d’exploitation basé sur Android de Xiaomi

À la fin du mois d’octobre, Xiaomi a officiellement annoncé HyperOS, un nouveau système d’exploitation pour ses appareils mobiles basé sur Android qui sera disponible dans le monde entier, et qui comprendra une interface entièrement repensée et qui améliorera l’intégration des smartphones et des tablettes de la marque avec l’IoT (Internet des objets).

Petit à petit, nous découvrons de nouveaux détails sur le remplaçant de MIUI et, après vous avoir dit quels sont les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui recevront cette mise à jour en dehors de la Chine, une nouvelle fuite vient de nous confirmer les changements les plus importants qui arriveront à tous ces terminaux avec la version mondiale de HyperOS.

Voici toutes les améliorations de design incluses dans la mise à jour mondiale de HyperOS

Une récente publication partagée par le média spécialisé XiaomiUI nous révèle le journal des modifications de la version mondiale de HyperOS, qui se concentre principalement sur l’aspect esthétique du nouveau système d’exploitation de Xiaomi.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous montrons ci-dessous, le journal des modifications de la mise à jour mondiale de HyperOS est intitulé « Vibrant aesthetics » (Esthétique vibrante) et comprend une série de nouveautés qui concernent l’ensemble du design de l’interface utilisateur, y compris les icônes, les animations, le panneau de contrôle et les notifications.

La liste complète des changements de design qui arriveront aux téléphones Xiaomi avec les ROM mondiales et européennes de HyperOS est la suivante:

L’esthétique globale s’inspire de la vie elle-même et change l’apparence et la sensation de votre appareil.

Le nouveau langage d’animation rend les interactions avec votre appareil plus saines et intuitives

Les couleurs naturelles apportent vitalité à chaque coin de votre appareil.

Notre nouvelle police système prend en charge plusieurs systèmes d’écriture

L’application Météo redessinée vous fournit non seulement des informations importantes, mais vous montre aussi comment il fait dehors

Les notifications mettent l’accent sur les informations importantes et les présentent de la manière la plus efficace.

Chaque photo peut être vue comme une affiche artistique sur l’écran de verrouillage, améliorée avec plusieurs effets et un rendu dynamique.

Les nouvelles icônes de l’écran d’accueil mettent à jour les éléments familiers avec de nouvelles formes et couleurs

Notre technologie interne de rendu multiple rend les images délicates et confortables dans tout le système.

Le multitâche est maintenant encore plus simple et pratique avec une interface de fenêtres multiples améliorée

En plus de révéler toutes les améliorations esthétiques incluses dans la mise à jour mondiale de HyperOS, cette nouvelle fuite nous confirme également quels seront les cinq premiers smartphones de la marque à recevoir la version mondiale de HyperOS.

Voici une liste des cinq terminaux Xiaomi, Redmi et POCO sur lesquels la mise à jour mondiale de HyperOS est en cours de déploiement et les versions de firmware correspondantes pour chacun d’entre eux:

Xiaomi 13 Ultra: OS1.0.2.0.UMAEUXM, OS1.0.1.0.UMAMIXM (ishtar)

(ishtar) Xiaomi 13T: OS1.0.2.0.UMFEUXM (Aristotle)

(Aristotle) Xiaomi 12T: OS1.0.5.0.ULQMIXM, OS1.0.5.0.ULQEUXM (plato)

(plato) POCO F5: OS1.0.4.0.UMREUXM, OS1.0.2.0.UMRINXM et OS1.0.1.0.UMRMIXM (marble)

(marble) Redmi Note 12 4G / 4G NFC: OS1.0.1.0.UMTMIXM, OS1.0.1.0.UMGMIXM (tapas / topaz)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :