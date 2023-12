Le mode de réparation Android commence à être déployé pour certains appareils sélectionnés

Google a commencé à déployer le mode de réparation Android sur tous les appareils Pixel pris en charge. Avec cette mise à jour, Google protège la vie privée des utilisateurs en leur offrant la tranquillité d’esprit lorsque leurs appareils ne sont pas entre leurs mains.

Pour ceux qui ne le savent pas, le mode de réparation Android est très similaire au mode de maintenance que l’on trouve sur les appareils Samsung Galaxy. Il permet essentiellement de sécuriser et de protéger vos données lorsque vous confiez votre appareil à un centre de réparation. Et même s’il restreint l’accès aux données, le mode permet aux techniciens de tester toutes les fonctionnalités de l’appareil.

Quels appareils bénéficient du mode de réparation Android ? Comment l’activer ?

Pour le moment, le mode de réparation n’est disponible que sur certains appareils Google Pixel. Plus précisément, il est actuellement disponible sur les Pixel 6 et ultérieurs, ce qui signifie que le mode est uniquement disponible pour neuf appareils différents. Mais il ne sera pas activé par défaut. Vous devrez plutôt l’activer manuellement.

Pour l’activer, rendez-vous dans l’application Paramètres, accédez à Système, localisez le mode de réparation et appuyez sur « Entrer en mode de réparation ». Une fois que vous l’avez activé, votre téléphone Android redémarrera et entrera en mode spécial. Comme mentionné précédemment, l’appareil vous permettra de vérifier toutes les fonctionnalités mais restreindra l’accès aux données personnelles dans ce mode.

Pour sortir de ce mode, allez dans Paramètres, trouvez le mode de réparation et appuyez sur « Quitter ». L’appareil vous demandera votre code PIN, modèle ou mot de passe pour confirmer. Une fois que vous l’avez entré, le téléphone redémarrera et vous devriez sortir du mode.

Cela dit, le mode de réparation Android nécessite au moins 2 Go d’espace libre pour être activé. De plus, comme vous pouvez le deviner, il est nécessaire que le téléphone ait un code PIN, un modèle ou un mot de passe défini. Et si vous ne trouvez pas le mode sur un appareil Pixel pris en charge, vous devez mettre à jour l’appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :