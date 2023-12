Si vous utilisez Android Auto, vous allez adorer cette nouveauté Google Maps

Sont nombreuses les améliorations que le géant de la recherche apporte à Google Maps. Ceux-ci cherchent à être lancés de manière globale, atteignant toutes les plateformes où ce service est disponible, afin d’être véritablement universels et accessibles à tous.

Cependant, ils ne réussissent pas tous à être véritablement accessibles à tous, souvent en raison des limitations des plateformes ou en raison de leur développement sur une autre ligne. Un exemple en est maintenant la nouvelle mise au point pour Android Auto, qui est enfin arrivée et est prête à être utilisée par tous ceux qui utilisent Google Maps.

Nous parlons de la marque de l’emplacement de stationnement, que Google a introduite dans Maps en 2017. Il permet d’enregistrer l’endroit où l’utilisateur a garé sa voiture, facilitant ainsi le retour à cet endroit lorsqu’il souhaite faire le voyage de retour.

Dans les versions les plus récentes de Google Maps pour Android Auto, le géant de la recherche a discrètement ajouté un nouveau bouton qui permet d’enregistrer l’emplacement de stationnement lors de l’arrivée à une destination. Il apparaît lorsque vous naviguez vers une destination spécifique et apparaît à l’écran lors de l’arrivée à ce point.

Pour mémoriser cet endroit, il suffit de toucher le bouton « Enregistrer le stationnement » qui apparaît sur la carte associée à cet endroit. Cela enregistrera les informations dans le compte de l’utilisateur et peut même donner lieu à un rappel qui sera affiché sur le smartphone Android le lendemain.

C’est une excellente nouveauté et une aide unique que Google apporte à Maps et à Android Auto. De manière simple et directe, l’utilisateur n’a qu’à marquer cet endroit, directement dans la voiture, pour un retour plus reposant et sans soucis.

