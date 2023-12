Les meilleures 5 applications pour passer des tests de quotient intellectuel

Tu veux savoir quel est ton quotient intellectuel? Nous t’aidons à le découvrir avec ces applications.

Tu peux découvrir ton quotient intellectuel grâce à ton smartphone.

Beaucoup de personnes ont à un moment de leur vie voulu connaître leur quotient intellectuel. Ainsi, elles pourraient avoir des informations, par exemple, sur pourquoi elles ont tant de difficultés à apprendre les calculs ou, au contraire, pourquoi elles trouvaient les sciences si faciles à l’école. En principe, il s’agit d’une mesure scientifique qui n’a pas beaucoup de valeur dans la vie quotidienne, mais il est normal d’être curieux à ce sujet.

Pour obtenir un calcul réel de ton quotient intellectuel, tu devrais passer des tests sous la supervision de professionnels. Mais si une idée approximative te suffit, il existe quelques applications pour ton smartphone qui peuvent t’être très utiles.

Qu’est-ce que le quotient intellectuel

Le quotient intellectuel est un chiffre qui tente de mesurer l’intelligence d’une personne. Pour ce faire, on mesure d’un côté l’âge mental et de l’autre l’âge chronologique. En passant une série de tests ou d’épreuves pour le connaître, on peut établir le quotient en le comparant aux résultats d’autres personnes du même âge. Ainsi, tu pourras savoir si tu es au-dessus de la moyenne, si tu es dans la norme pour ton âge ou si tu as plus de difficultés que la plupart des gens.

En quoi consistent les tests de quotient intellectuel

Ces tests incluent habituellement plusieurs épreuves qui mettent en évidence les compétences de l’utilisateur en logique, en chiffres, en compréhension de texte, en mémoire ou en linguistique. Il est courant de passer plusieurs tests pour évaluer les différents types d’intelligence. C’est ainsi que nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes trouvent plus facile d’apprendre le piano tandis que d’autres excellent en sciences. En passant des tests de différents types, nous pouvons donc connaître notre intelligence réelle.

Les meilleures applications pour connaître le quotient intellectuel

Test de CI : Cette application réalise un test basé sur les matrices progressives de Raven. Il s’agit d’un test de quotient intellectuel dans lequel tu devras résoudre plusieurs épreuves à choix multiples, qui mesureront ton intelligence fluide (Gf), ton raisonnement et ta capacité à résoudre des problèmes. Ainsi, tu pourras avoir une meilleure idée de ton intelligence. L’application est totalement gratuite et tu peux la télécharger sur ce lien.

IQ Test : Cette application propose une grande variété de jeux mentaux pour découvrir notre quotient intellectuel. Bien sûr, les résultats ne sont pas les mêmes que ceux que nous obtenions en passant des tests avec un professionnel, mais ils peuvent nous aider à avoir une idée de notre intelligence. De plus, son interface est assez conviviale, de sorte que le processus pour découvrir ton quotient ne sera pas du tout ennuyeux. Si tu aimes les sudokus, les jeux mathématiques et similaires, tu pourras probablement passer un moment divertissant en passant le test.

Test de CI (en espagnol) : Cette application comprend un test d’intelligence complet qui est principalement prévu pour être fait en espagnol, mais si tu le souhaites, tu pourras aussi le faire en anglais ou en allemand. Cependant, il s’agit tout de même d’une application non professionnelle qui a également un aspect ludique. C’est pourquoi elle propose une option pour passer le test en même temps qu’un ami et la possibilité de partager le résultat sur les réseaux sociaux. Ce n’est peut-être pas le test le plus prestigieux que nous puissions trouver sur le marché, mais c’est une bonne option pour découvrir notre intelligence de manière amusante.

Cognifit : Cette application est très intéressante car elle offre d’un côté des tests pour découvrir notre quotient intellectuel et de l’autre des exercices et des activités pour améliorer notre capacité cérébrale. Nous nous trouvons donc principalement devant une application axée sur l’entraînement cérébral plutôt que sur la mesure de notre capacité actuelle, mais nous y trouverons également des tests d’intelligence. De plus, elle nous montrera des graphiques permettant de suivre notre évolution, de sorte que nous sachions si nos efforts en valent la peine.

Test de intelligence – IQ Test : Enfin, cette application est en principe très similaire aux précédentes. Elle nous offre la possibilité de passer des tests d’intelligence avec des problèmes mathématiques, visuels et d’autres types. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’à la fin de notre test, nous pouvons obtenir un certificat montrant les résultats. Évidemment, il ne s’agit pas d’un certificat officiel de haut potentiel, que nous devrions passer avec un professionnel, mais cela peut être amusant de le partager sur les réseaux sociaux et de se comparer aux autres joueurs.

