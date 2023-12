Si vous utilisez iMessage sur votre iPhone, vous devez savoir que l’UE ne le considère pas si important

Les autorités de l’Union européenne estiment que iMessage n’est pas suffisamment populaire sur nos marchés pour être réglementé dans le cadre de la loi sur le marché numérique (DMA).

Le service de messagerie iMessage d’Apple est la norme de facto sur iPhone.

C’est une norme de facto sur iOS. Google se bat depuis des éons avec Apple pour qu’ils acceptent RCS. Tout le monde le veut même sur Android, où des entreprises telles que Nothing ont développé des solutions de contournement pour leurs téléphones, tandis que des applications comme Beeper Mini cherchent à nous rapprocher d’iMessage sur notre plateforme, mais cela n’a pas empêché l’Union européenne de déclarer le service de messagerie par défaut d’Apple comme un utilitaire insuffisamment populaire pour être réglementé dans le cadre de la loi sur le marché numérique (DMA).

Et pourtant, la Commission européenne a pris cela très au sérieux dans sa tentative de contrôler toutes ces plateformes, services et réseaux sociaux conformément aux règles antitrust et aux réglementations complexes de l’UE, qu’Apple a réussi à contourner pour iMessage, bien qu’elle fasse l’objet d’une enquête pour d’autres services tels que l’App Store ou Safari, entre autres.

C’est une nouvelle importante pour Cupertino, d’où le fait que de nombreux médias aux États-Unis expriment leur point de vue à ce sujet, et il est surprenant que l’UE ait décidé de ne pas considérer iMessage comme « une porte d’entrée importante », précisément en sachant que les autorités européennes ont tendance à intervenir de manière assez interventionniste dans ces cas avec pratiquement tous les services et fabricants.

Apparemment, la décision a été influencée par le fait que bien qu’iMessage soit un service largement utilisé aux États-Unis, il ne l’est pas autant en Europe, où malgré la croissance exponentielle d’Apple et de ses iPhones sur les parts de marché, les personnes continuent majoritairement d’utiliser WhatsApp et d’autres plateformes de messagerie instantanée.

Apple échappe aux enquêtes de la Commission européenne au moins pour iMessage, bien qu’elle reconnaisse ouvertement qu’il est fort probable qu’elle doive ouvrir iOS pour que des boutiques d’applications tierces puissent être installées.

Ainsi, Apple se libère d’une enquête plus approfondie concernant sa plateforme de communication, qui sort du champ de vision de la Commission européenne après 5 mois de test, tandis que les enquêtes sur iOS, Safari et l’App Store commencent maintenant.

Les sources affirment que, selon les dirigeants d’Apple, tout ce processus d’enquête devrait se conclure au premier trimestre 2024, donc l’UE a le temps de changer d’avis à ce sujet. Quoi qu’il en soit, Apple a déjà affirmé qu’elle devra probablement ouvrir sa plateforme aux boutiques d’applications tierces, ce qui, selon eux, serait dangereux mais qu’ils respecteront si nécessaire.

De plus, d’autres géants comme Microsoft et Meta font également l’objet d’enquêtes pour empêcher les pratiques monopolistiques, tandis que certaines entreprises ont même demandé de leur propre chef aux autorités de Bruxelles de vérifier leurs services afin d’éviter de futurs problèmes, des amendes colossales ou des fermetures anticipées.

