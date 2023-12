Russell Crowe et Rami Malek seront les protagonistes de Nuremberg, du scénariste de Zodiac.

Un drame historique se déroulant après la Seconde Guerre mondiale.

Russell Crowe et Rami Malek

Les lauréats des Oscars Russell Crowe et Rami Malek, ainsi que le nominé aux Oscars Michael Shannon, ont été choisis pour jouer dans le drame historique Nuremberg, ainsi nommé en l’honneur de la ville allemande où se sont déroulés une série de procès qui ont posé les bases pour d’autres procédures similaires à venir.

La réalisation de ce film sera confiée à James Vanderbilt, qui a écrit le scénario du célèbre Zodiac avec Jake Gyllenhaa, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo, qui fera de même avec ce nouveau film, qu’il réalisera également, basé sur le best-seller « Le nazi et le psychiatre » du journaliste et écrivain américain Jack El-Hai, et dont le tournage débutera en février 2024 en Hongrie.

L’intrigue tournera autour de Malek dans le rôle d’un psychiatre américain chargé d’évaluer si les prisonniers nazis sont mentalement aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre. Dans ce défi, il se retrouve face à l’astuce de l’ancienne bras droit de Hitler, interprété par Crowe. De son côté, Shannon incarnera le juge de la Cour suprême, Robert H. Jackson, qui était le principal procureur lors des procès de Nuremberg.

Les Procès de Nuremberg

Les Procès de Nuremberg étaient une série de procédures judiciaires menées par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale dans la ville allemande de Nuremberg. Ces procès avaient pour but de juger les leaders nazis accusés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de complot en vue de commettre ces actes.

Les procédures judiciaires ont eu lieu entre 1945 et 1946 et ont jeté les bases de la création de principes juridiques internationaux, marquant un tournant crucial dans l’histoire du droit international en établissant des responsabilités légales individuelles pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Les Procès de Nuremberg cherchaient à rendre justice et à établir des précédents essentiels pour prévenir des atrocités similaires à l’avenir.

