Enfin, les chats et les appels de Facebook Messenger seront chiffrés de bout en bout

Facebook Messenger, l’application de messagerie du réseau social qui, désormais, fonctionne à nouveau à partir de Facebook sans avoir besoin de télécharger une autre application, a apporté une amélioration importante en termes de sécurité : le chiffrement de bout en bout des messages. En effet, bien que cela puisse sembler étrange, ce service utilisé par des centaines de millions d’utilisateurs n’avait pas encore amélioré ses protocoles de confidentialité.

Plus de sécurité pour Facebook Messenger

Avec cette nouvelle mise à jour de sécurité, Facebook Messenger bénéficiera désormais du chiffrement de bout en bout pour ses messages. Et qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, pour simplifier, c’est une « serrure » pour vos messages qui se ferme lorsque vous les envoyez et qui ne se rouvre que lorsqu’ils sont arrivés à leur destinataire. Ainsi, les messages que vous envoyez ne peuvent pas être interceptés sur le réseau ni dévoilés sur Internet par des tiers. Les messages seront exclusivement les vôtres et ceux de votre interlocuteur.

En réalité, selon Meta, il s’agit de la mise à jour la plus importante qu’a connue l’application depuis son lancement en 2011. Toutefois, il convient également de mentionner que cette amélioration de la sécurité s’est fait attendre trop longtemps, notamment si l’on considère que WhatsApp, également propriété de Meta, dispose de messages chiffrés de bout en bout depuis 2018.

De nombreux changements sur Facebook et Messenger

Les derniers mois ont été très intenses pour Meta en termes de travail. Tant Facebook que sa messagerie Messenger ont fait l’objet de nombreux changements visant à redynamiser une application dont les jeunes utilisateurs disparaissent progressivement. L’un d’entre eux, par exemple, a été l’intégration des chaînes de diffusion qui fonctionnent avec de très bons résultats sur WhatsApp.

D’autre part, l’IA, ce terme si à la mode dans le paysage technologique actuel, est également utilisée par Meta pour améliorer non seulement l’expérience de Facebook et de Messenger, mais aussi celle d’autres services tels que WhatsApp et Instagram, deux réseaux sociaux également propriétés de Meta. Ces fonctionnalités, baptisées Meta AI, permettront aux utilisateurs de soutenir de multiples fonctions, telles que la rédaction de réponses prédéfinies ou même la création de contenus génératifs dans une conversation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :