Android Auto devient plus utile : maintenant il vous permet de sauvegarder l’emplacement de votre stationnement sur Google Maps

La nouvelle fonctionnalité de Google Maps pour Android Auto aidera les plus distraits à ne pas perdre de temps à chercher leur voiture.

Android Auto permet de connecter votre téléphone à l’écran de votre voiture et d’accéder à Google Maps, entre autres applications

Google Maps est l’une des applications les plus utilisées sur Android Auto, le service qui permet de connecter votre téléphone à l’écran de votre voiture et de rendre la conduite plus confortable et plus sûre. Eh bien, désormais le service de cartographie nous aidera également avec quelque chose qui nous désespère toujours : se souvenir de l’emplacement de notre voiture lorsque nous nous garons.

Il y a des applications et des applications, mais s’il y en a une qui nous sauve toujours la vie, c’est Google Maps. En dehors de ses innombrables fonctionnalités, il y a quelques semaines, ils ont eu l’idée géniale d’analyser les schémas de circulation et de partager avec leurs utilisateurs les meilleurs moments pour se déplacer en voiture pendant les fêtes de Noël.

Si nous remontons à l’année 2017, nous nous souviendrons que Google Maps a ajouté une option qui permettait de sauvegarder l’emplacement du stationnement sur son serveur d’applications de cartographie, disponible à la fois sur Android et sur iOS. Une manière simple de ne pas se prendre la tête lorsque nous essayons de retrouver notre voiture après un certain temps, et qui fonctionne grâce à la localisation du téléphone.

La nouvelle fonctionnalité d’Android Auto sauvegarde l’emplacement du stationnement sur Google Maps

Eh bien, Google Maps pour Android Auto a décidé d’ajouter une petite touche à cette fonctionnalité utile. Selon une publication de 9to5Google, il s’agit du nouveau bouton « Enregistrer l’emplacement du stationnement » qui apparaît lorsque nous arrivons à notre destination, sur l’écran classique d’arrivée affiché par l’application après avoir indiqué un itinéraire à suivre.

En appuyant sur ce bouton, Google Maps enregistrera cette information dans le compte de l’utilisateur et créera même un rappel, bien que cela n’ait été vérifié que sur des téléphones Android. Il reste encore de nombreuses questions en suspens concernant cette nouvelle fonctionnalité d’Android Auto, par exemple si le bouton de stationnement s’affichera après être arrivé à destination, ce qui serait considéré comme un voyage supplémentaire.

D’une manière ou d’une autre, cette nouveauté sera très utile pour tous ceux qui ont une voiture et qui ont l’habitude de se garer à l’extérieur d’un garage privé, surtout pour les plus distraits. Si vous êtes particulièrement intéressé par ce service, vous pouvez vous inscrire au programme bêta d’Android Auto et être informé des dernières nouveautés avant tout le monde, gratuitement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :