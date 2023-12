Philosophie de 0% d’émissions : Xiaomi expose son plan contre le changement climatique à la COP 28, le Sommet sur le Climat de Dubaï

Vagues de chaleur successives ; records annuels de températures maximales battus ; hivers chauds. Le changement climatique est un fait, et le fait de le inverser, de le diminuer ou de le ralentir est entre les mains du monde entier, que vous soyez un simple citoyen du monde ou une méga-entreprise internationale.

Parmi toutes les entreprises du secteur de l’électronique grand public, celle qui a le plus rapidement progressé en termes de réduction de l’empreinte carbone est Apple. Mais Xiaomi ne le laisse pas en reste, surtout dans un pays aussi polluant que la Chine, et c’est pourquoi elle s’est rendue à la COP 28 avec son plan d’action pour atteindre un objectif ambitieux : 0% d’émissions.

« Philosophie zéro carbone » : objectif pour 2040

La stratégie de Xiaomi, appelée « Philosophie zéro carbone », comprend l’utilisation de l’IAoT (Internet de l’intelligence artificielle) alimentée par l’intelligence artificielle pour créer des produits écologiques et des chaînes d’approvisionnement durables. Entre 2022 et 2026, l’entreprise prévoit de recycler 38 000 tonnes de déchets électroniques et d’investir dans des projets d’énergies renouvelables, dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Cette stratégie fait partie du premier livre blanc de Xiaomi sur l’action climatique, dans lequel elle expose ses efforts pour lutter contre le changement climatique. Présenté par Alain Lam Sai-wai, vice-président et directeur financier de l’entreprise, lors de la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 28), le document met l’accent sur l’approche de Xiaomi pour la transition vers zéro émission de carbone, basée sur l’innovation technologique.

Engagements de durabilité de Xiaomi

Livre blanc de Xiaomi lors de la COP 28

Avec un plan à moyen et long terme pour les 16 prochaines années, ce livre blanc de Xiaomi détaille les mesures que l’entreprise prend déjà, telles que :

Décarbonisation de ses opérations en améliorant l’efficacité énergétique et en adoptant des pratiques de fabrication intelligentes

en améliorant l’efficacité énergétique et en adoptant des pratiques de fabrication intelligentes Passage aux sources d’énergie renouvelable et amélioration de l’utilisation, du recyclage et de la réutilisation des matériaux.

et amélioration de l’utilisation, du recyclage et de la réutilisation des matériaux. Implémentation de la philosophie de zéro émission de carbone dans les produits et services, les rendant plus efficaces, économiques et respectueux de l’environnement.

dans les produits et services, les rendant plus efficaces, économiques et respectueux de l’environnement. Offrir aux consommateurs des options de mode de vie plus durables grâce à l’utilisation de technologies d’intelligence artificielle dans la fabrication. Un exemple en est l’utilisation de solutions domestiques intelligentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie dans les foyers.





Modèle commercial circulaire et utilisation accrue des énergies renouvelables

Xiaomi promeut également un modèle commercial circulaire en participant à plusieurs initiatives mondiales de durabilité, telles que :

Établissement d’objectifs de zéro émission nette

Adhésion à l’initiative GE100%

Expansion des programmes de recyclage des déchets électroniques

Augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables.

L’objectif, comme le mentionne Lei Jun lui-même sur X (Twitter), est d’atteindre la neutralité carbone dans ses installations d’ici 2040, dans 16 ans. Il est déjà difficile de regarder seulement un mois à l’avance, car la vie change d’un jour à l’autre. Mais sans aucun doute, cette étape est nécessaire, car si nous sommes déjà dans cette situation, il est effrayant de penser à quel point le monde sera dans une décennie et demie.

