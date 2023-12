En Belgique, les pistes de ski sont utilisées comme centrales solaires photovoltaïques

En Belgique, un nouveau projet photovoltaïque a été dévoilé, prévoyant l’installation d’un énorme système solaire sur le toit du SnowWorld Antwerp. Il s’agit ni plus ni moins que d’une célèbre piste de ski au cœur du pays. Ce projet innovant de 12 500 m2 démontre la polyvalence de la technologie solaire et sa capacité à illuminer même les structures les plus improbables.

Comment obtenir un bâtiment durable avec des panneaux solaires

Les 1 452 panneaux photovoltaïques, méticuleusement installés sur le sommet de la piste de ski, sont un témoignage de la puissance des énergies renouvelables. Ces panneaux, capables de générer une impressionnante quantité de 280 000 kWh d’électricité par an, joueront un rôle clé dans le fonctionnement du SnowWorld Antwerp, y compris son équipement de production de neige et son système de chauffage.

La décision de SnowWorld Antwerp d’adopter l’énergie solaire est en parfaite adéquation avec son engagement continu en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale. L’entreprise a déjà réussi à installer des panneaux solaires similaires sur ses pistes de ski à Landgraaf et Zoetermeer aux Pays-Bas, démontrant ainsi son engagement envers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

Belgique : l’énergie solaire transcende les environnements traditionnels

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur une piste de ski brise la perception traditionnelle de l’applicabilité de l’énergie solaire. Ce projet pionnier sert de phare d’espoir, inspirant les entreprises et les organisations du monde entier à explorer le potentiel de l’énergie solaire dans leurs propres opérations.

Inspirer les autres à exploiter l’énergie solaire

L’installation de ces panneaux solaires sur le SnowWorld Antwerp peut déclencher une vague d’innovation dans tous les secteurs. En montrant la faisabilité de l’énergie solaire sur une piste de ski, ce projet pourrait ouvrir de nouvelles voies pour que les entreprises et les organisations intègrent l’énergie solaire dans leurs opérations, favorisant une approche plus durable et respectueuse de l’environnement.

Alors que la Belgique poursuit son engagement envers les énergies renouvelables, cette installation solaire sur une piste de ski témoigne de l’engagement du pays en matière de protection de l’environnement. Le projet est conforme aux objectifs énergétiques ambitieux de la Belgique, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

