Grok, le chatbot d’IA de X, est désormais disponible pour tous les abonnés de X Premium+

Grok est désormais disponible pour les utilisateurs qui paient le tarif le plus cher de X (Twitter)

Le Grok, l’IA créée par l’équipe d’Elon Musk est désormais disponible et, avec ses qualités de chatbot, il essaiera d’améliorer l’expérience utilisateur de tous les abonnés à X Premium+, la catégorie la plus chère des trois types d’abonnements actuellement existants sur X (anciennement Twitter). Il s’est écoulé un peu plus d’un mois depuis que Musk l’a annoncé, mais il peut déjà être utilisé par les utilisateurs abonnés.

Un chatbot pour les utilisateurs premium

Grok, le chatbot basé sur l’intelligence artificielle conçu par l’entreprise du magnat sud-africain Elon Musk, est désormais pleinement déployé sur X. Étant donné qu’il s’agit d’un modèle d’IA très populaire en cette année 2023, de nombreux utilisateurs sauront l’utiliser, car d’autres modèles tels que ChatGPT sont similaires. Cependant, Grok n’aura pas un accès libre, car il est uniquement disponible si vous êtes utilisateur de X Premium+, comme le souligne Elon Musk dans sa dernière publication.

Grok is rolling out to ???? Premium+ subscribers with the latest app release. Have fun! — Elon Musk (@elonmusk) Décembre 7, 2023

Il s’agit d’une barrière de paiement assez élevée, car X Premium+, la catégorie d’abonnement la plus chère de la plateforme, coûte plus de 19 euros par mois, ou 203 euros par an si vous optez pour un abonnement longue durée avec réduction. Cette IA, dont Musk se vante d’avoir un côté plus espiègle et rebelle que d’autres IA du marché, n’aura pas un public très large, car cette tarification, pour un service principal utilisé gratuitement par des millions de personnes, est inabordable, malgré les avantages que X Premium+ pourrait offrir.

Grok arriverait également chez Tesla

L’intention d’Elon Musk est que Grok ne soit pas une itération uniquement destinée à son réseau social, mais également pour enrichir les logiciels de ses véhicules très demandés. Pour y parvenir, l’équipe de Tesla travaillerait actuellement sur le logiciel pour maximiser les commandes vocales du véhicule afin que Grok puisse exécuter tous types de commandes à l’intérieur des Tesla. Cependant, il n’y a toujours pas de dates claires pour l’arrivée de cette intelligence artificielle à la société automobile d’Elon Musk.

Il s’agirait d’une version adaptée de Grok par rapport à celle de X, c’est-à-dire qu’elle n’aura pas toutes les fonctionnalités qu’elle aura sur le réseau social. La principale raison en est qu’elles ne peuvent pas être exploitées de la même manière dans une voiture, car un véhicule a besoin de fonctions spécifiques plus adaptées à ses besoins. Ainsi, cette version, intégrée aux systèmes d’exploitation des Tesla, apporterait une valeur ajoutée à l’expérience de conduite de l’utilisateur.



