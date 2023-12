Le nouveau routeur de Xiaomi a tout : vitesse de plus d’un gigabit et demi, Wifi 6, mode pour les joueurs et un prix cassé

Il y a ceux qui se contentent du routeur que leur fournisseur de services réseau leur fournit. Et il y a ceux qui préfèrent changer de routeur dès qu’ils le peuvent et utiliser un meilleur routeur. Si vous êtes parmi ces derniers, le dernier né de Xiaomi pourrait vous intéresser: un routeur conçu à la fois pour les utilisateurs occasionnels et pour le public des joueurs.

Avec un design rectangulaire classique et 4 antennes orientables, le Xiaomi AX1500 prend en charge les fréquences de 5 GHz et 2,4 GHz pour s’adapter à l’espace où il sera placé et utilisé. La principale différence lors du choix entre les bandes est que la bande de 5 GHz garantit des vitesses plus rapides, alors que la bande de 2,4 GHz offre une meilleure pénétration dans les murs. Le routeur est capable de basculer entre les deux pour vous fournir le meilleur signal.

Xiaomi AX1500, avec le WiFi 6 et une vitesse de plus de 1,5 Gbps

Le Xiaomi AX1500 peut atteindre des vitesses simultanées en double fréquence allant jusqu’à 1501 Mbps avec le WiFi 6 sur la bande de 5 GHz et possède quatre ports Ethernet gigabit adaptatifs. Il comprend également la technologie réseau Mesh développée par Xiaomi, qui permet la connexion de jusqu’à 10 routeurs pour une large couverture et un itinérance transparente dans toute la maison.

Le routeur AX1500 est équipé de la technologie OFDMA, qui permet la transmission simultanée de données pour plusieurs appareils, garantissant un accès Internet fluide pour les foyers avec plusieurs utilisateurs.

La technologie Changkuailian: un routeur pour les joueurs

L’appareil intègre également la technologie « Changkuailian » (connexion rapide) de Xiaomi, une technologie propriétaire de l’entreprise qui simplifie la connexion des appareils intelligents Xiaomisans nécessiter de mot de passe et facilite la reconnexion automatique avec des changements synchronisés de mot de passe WiFi.

Pour les joueurs, en particulier ceux qui utilisent des téléphones Xiaomi ou Redmi, le routeur offre un canal d’accélération exclusif dans les scénarios de jeu pour réduire la latence et améliorer la réactivité. De plus, le AX1500 est compatible avec IPTV ou Télévision par Protocole Internet, un système de distribution par abonnement de signaux de télévision payante utilisant des connexions haut débit via le protocole IP, ce qui facilite la configuration de la télévision en réseau

Prix du Xiaomi AX1500

En ce qui concerne la sécurité, le AX1500 intègre des fonctions telles que la gestion de l’utilisation du réseau et la protection de la sécurité des enfants, ainsi que la protection anti-congestion et un réseau dédié aux invités. Il intègre également le WPA3 pour un chiffrement de sécurité amélioré et le BSS Coloring pour optimiser l’allocation des ondes et réduire les interférences du réseau WiFi.

Et combien ça coûte ? Eh bien, c’est là que ça devient intéressant, car il ne coûte que 129 yuans, soit environ 17 euros au taux de change actuel. Un prix défiant toute concurrence pour lequel nous aimerions le voir ici et tester les avantages du nouveau routeur Xiaomi.

