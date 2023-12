La nouvelle mise à jour de WhatsApp apporte les messages vocaux qui disparaissent : tout ce que vous devez savoir

Tous les utilisateurs pourront profiter des messages vocaux qui disparaissent sur WhatsApp au cours des prochains jours

Les messages vocaux qui disparaissent sur WhatsApp sont maintenant une réalité : l’application de messagerie annonce leur lancement pour tous les utilisateurs.

WhatsApp propose des messages vocaux qui disparaissent ou qui ne peuvent être écoutés qu’une seule fois. Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle pour les utilisateurs, en réalité, il y a quelques semaines, il a été révélé que WhatsApp travaillait sur cette fonctionnalité grâce à une version bêta de l’application. Cette fois, tous les utilisateurs pourront envoyer des messages vocaux qui ne peuvent être écoutés qu’une seule fois sur WhatsApp.

Meta a intégré en 2021 dans WhatsApp la possibilité de visualiser des vidéos et des photos une seule fois, maintenant cette fonctionnalité s’applique également aux messages vocaux. Comme indiqué dans la publication du blog officiel de WhatsApp, cette mesure a été intégrée pour ajouter une couche supplémentaire de confidentialité dans les conversations entre les utilisateurs de l’application de messagerie.

Messages vocaux qui ne peuvent être écoutés qu’une seule fois sur WhatsApp : fonctionnement de la nouveauté en matière de confidentialité

La prévisualisation unique sur WhatsApp a un objectif clair : permettre que les informations communiquées ne perdurent pas dans le temps. Les images et les vidéos ont un peu plus de sens dans cette formule, mais les messages vocaux sont de plus en plus utilisés et constituent un moyen de communiquer des informations lorsque les mains sont occupées.

Ces informations transmises par des messages vocaux peuvent être importantes à un moment donné, mais il se peut qu’il ne soit pas souhaitable qu’elles perdurent dans le temps, comme les numéros de carte de crédit. La possibilité d’envoyer ce type de messages constitue un grand changement au sein de l’application.

De plus, il est possible d’utiliser ce type de messages vocaux pour raconter quelque chose dont on ne souhaite pas garder de traces pour l’avenir, ce qui peut être intéressant lors d’une sortie en soirée où l’on peut avoir accès au téléphone. Les possibilités d’utilisation dépendront entièrement des utilisateurs.

Pour pouvoir les utiliser, il suffit d’avoir la dernière version de l’application à jour, aussi bien sur iOS que sur Android, afin que la fonctionnalité soit intégrée automatiquement au cours des prochains jours.

WhatsApp précise que ce type de messages sera marqué dans les conversations, indiquant ainsi qu’il s’agit d’audios qui disparaîtront après avoir été écoutés. Pour envoyer ces messages vocaux, il suffira de cocher cette option avant de les envoyer dans la conversation, en appuyant sur le même symbole qui apparaît lors de l’envoi de photos et de vidéos qui disparaissent après avoir été vues.

