Nouvelles images révélées du Samsung Galaxy S24 Ultra aux côtés du S23 Ultra : voici ce qui change

Des images du nouvel appareil Samsung ont été révélées aux côtés de la génération actuelle, ce qui nous permet de voir leurs (rares) changements esthétiques.

Illustration du Samsung Galaxy S24 Ultra.

La présentation de la famille Galaxy S24 est de plus en plus proche. Nous disposons déjà de suffisamment d’informations à cet égard, bien qu’il reste encore certaines incertitudes à résoudre. Parmi celles-ci, il reste à voir quels processeurs seront montés sur leurs modèles et si les détails sur la mémoire RAM de ces terminaux sont confirmés, ce qui devrait être clarifié dès que nous aurons des données officielles sur les appareils.

Et si nous connaissions déjà l’apparence du modèle de base, nous disposons maintenant de nouvelles images qui nous permettent de comparer modèle par modèle le Samsung Galaxy S24 Ultra avec le S23 Ultra de cette génération. Ainsi, nous pouvons observer les changements esthétiques entre les deux modèles (du moins sur certains aspects), que nous pouvons déjà anticiper qu’ils ne sont pas nombreux, comme on pouvait s’y attendre.

Les (rares) différences entre les deux modèles

Dans les photos que vous pouvez voir accompagnant ces lignes, nous voyons les deux terminaux ; il vaut la peine de préciser que le S24 Ultra est la couleur la plus claire. Comme prévu, il y a très peu de changements esthétiques. Ceux qui existent, par ailleurs, ne sont pas particulièrement significatifs.

Tout d’abord, nous avons une nouvelle conception du haut-parleur inférieur, qui cesse d’être une grille pour devenir un trou allongé. Il y a aussi des changements dans la partie supérieure, où nous trouvons deux trous pour les microphones au lieu de celui unique que nous pouvions trouver jusqu’à présent.

En bas, encore une fois, nous avons un S-Pen avec une tête aplatie. Il semble que l’idée derrière cette décision soit de rendre plus difficile l’éjection accidentelle du stylet, bien qu’à première vue, il semble également plus difficile de le saisir avec la pointe des doigts.

Le cadre du S24 Ultra est légèrement plus grand que celui de son prédécesseur, principalement parce que dans cette itération du modèle, nous aurons un écran complètement plat où les bords courbés vont disparaître.

D’après les images, il n’y a pas confirmation de la supposée structure en aluminium dont on parle depuis ces derniers mois dans l’industrie. Les photos ne laissent rien transparaître à ce sujet.

