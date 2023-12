Voici la liste des articles les plus lus de Wikipédia en 2023 : ChatGPT remporte la première place

ChatGPT est le sujet le plus recherché sur Wikipedia en 2023, mais ce n’est pas le seul, et grâce à cette liste, vous pouvez découvrir le reste des articles qui ont causé sensation cette année

Les articles les plus consultés de Wikipedia en 2023 sont réunis dans cette liste de 25 sujets avec un vainqueur clair : ChatGPT.

La Fondation Wikimedia vient de révéler les articles les plus lus de Wikipedia en 2023 et sans surprise, ChatGPT occupe la première position. Oui, le chatbot IA d’OpenAI a attiré l’attention du monde entier, au point de se hisser en tête de cette liste qui comprend des termes de recherche tels que Oppenheimer.

Le phénomène viral de l’année a été ChatGPT, un chatbot doté d’une intelligence artificielle capable de générer des conversations fluides et cohérentes dans plusieurs langues, qui a attiré 49 490 406 visites sur Wikipedia à l’échelle mondiale. Cette création d’OpenAI, une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche en intelligence artificielle, a utilisé un modèle de langage naturel appelé GPT pour entraîner son chatbot.

Quels autres sujets ont suscité l’intérêt des lecteurs de Wikipedia ?

Cette liste de Wikipediacomprend 25 sujets qui ont suscité des recherches constantes dans le monde entier. Le deuxième sujet le plus recherché est le nombre de passage en 2023, avec un total de 42 666 860 visites et, à la surprise de tous, le troisième sujet le plus recherché est la Coupe du monde de cricket de 2023, avec 38 171 653 visites.

En continuant avec les sports, la quatrième place est occupée par la Premier League indienne avec 32 012 810 visites et, enfin, en cinquième position, on trouve Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, avec 28 348 248 visites, ce qui est remarquable étant donné sa sortie en seconde moitié de l’année 2023.

La liste complète est la suivante :

1- ChatGPT : 49 490 06

2- Deaths in 2023 : 42 666 860

3- 2023 Cricket World Cup : 38 171 653

4- Indian Premier League : 32 012 810

5- Oppenheimer (film) : 28 348 248

6- Cricket World Cup : 25 961 417

7- J. Robert Oppenheimer : 25 672 469

8- Jawan (film) : 21 791 126

9- 2023 Indian Premier League : 20 694 974

10- Pathaan (film) : 19 932 509

11- The Last of Us (série télévisée) : 19 791 789

12- Taylor Swift : 19 418 385

13- Barbie (film) : 18 051 077

14- Cristiano Ronaldo : 17 492 537

15- Lionel Messi : 16 623 630

16- Premier League : 16 604 669

17- Matthew Perry : 16 454 666

18- États-Unis : 16 240 461

19- Elon Musk : 14 370 395

20- Avatar: The Way of Water : 14 303 116

21- Inde : 13 850 178

22- Lisa Marie Presley : 13 764 007

23- Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : 13 392 917

24- Invasion russe de l’Ukraine : 12 798 866

25- Andrew Tate : 12 728 616

Ce recueil des 25 sujets les plus visités reflète clairement ce qui s’est passé tout au long de cette année 2023. La popularité croissante de ChatGPT lui a valu sa première place, mais des événements tels que la sortie de Barbie et Oppenheimer ont également suscité des phénomènes sociaux entraînant des millions de visites.

Tout n’est pas positif, en réalité, la troisième place indique que cette année 2023 a été marquée par des conflits armés toujours en cours qui ont suscité l’attention de la planète entière. Alors que 2024 approche à grands pas, il ne reste plus qu’à attendre de voir ce que cette année nous réserve.

