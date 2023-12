Le OnePlus Nord 3 passe à Android 14 avec OxygenOS 14.

OxygenOS 14 apporte plus de fonctionnalités intelligentes, améliorations de sécurité et une forme d’interaction très similaire à Dynamic Island.

Module de caméras du OnePlus Nord 3, avec la couverture arrière en gris

Il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs actuels ou futurs acheteurs du OnePlus Nord 3, car Android 14 avec OxygenOS 14 vient d’être officiellement lancé, la surcouche de personnalisation de la marque chinoise. Pour l’instant, elle est seulement mise en œuvre dans la région de l’Inde pour les utilisateurs qui ont participé aux versions bêta, à la fois fermée et ouverte, mais elle arrivera progressivement à plus d’utilisateurs dans les prochains jours.

Bien ancré dans la catégorie moyenne, le OnePlus Nord 3 se positionne comme l’un des appareils les plus intéressants de la société. Ce téléphone possède un excellent écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 9000 avec des performances élevées, une charge rapide de 80 W et un objectif principal de 50 MP avec capteur Sony IMX890 qui s’avère plus que solide.

Voici les nouveautés apportées par OxygenOS 14

Fluid Cloud : il s’agit d’un outil d’interaction qui change de forme, quelque chose de très similaire à Dynamic Island d’Apple, qui a fait ses débuts avec l’iPhone 14 Pro et offre des informations en temps réel à l’utilisateur.

: il s’agit d’un outil d’interaction qui change de forme, quelque chose de très similaire à Dynamic Island d’Apple, qui a fait ses débuts avec l’iPhone 14 Pro et offre des informations en temps réel à l’utilisateur. File Dock : permet de transférer du contenu entre des applications et des appareils en faisant simplement glisser et déposer le fichier en question.

: permet de transférer du contenu entre des applications et des appareils en faisant simplement glisser et déposer le fichier en question. Extraction de contenu : en touchant simplement l’écran, cette fonctionnalité est capable de reconnaître du texte et des images et de les extraire.

: en touchant simplement l’écran, cette fonctionnalité est capable de reconnaître du texte et des images et de les extraire. Smart Cutout : c’est assez similaire à ce qui précède, car il permet de séparer les sujets de l’arrière-plan d’une photo pour les copier ou les partager où vous le souhaitez.

: c’est assez similaire à ce qui précède, car il permet de séparer les sujets de l’arrière-plan d’une photo pour les copier ou les partager où vous le souhaitez. Améliorations de Shelf : avec cette mise à jour de la surcouche de personnalisation de OnePlus, Shelf offrira plus de recommandations de widgets.

: avec cette mise à jour de la surcouche de personnalisation de OnePlus, Shelf offrira plus de recommandations de widgets. Améliorations de la gestion des autorisations : les utilisateurs auront plus de contrôle sur les autorisations liées aux photos et vidéos, garantissant ainsi une plus grande sécurité et confidentialité lorsque les applications souhaitent y accéder.

: les utilisateurs auront plus de contrôle sur les autorisations liées aux photos et vidéos, garantissant ainsi une plus grande sécurité et confidentialité lorsque les applications souhaitent y accéder. Optimisation des performances : la stabilité du système d’exploitation a été améliorée, ce qui se traduit par un démarrage plus rapide des applications et une plus grande fluidité des animations.

: la stabilité du système d’exploitation a été améliorée, ce qui se traduit par un démarrage plus rapide des applications et une plus grande fluidité des animations. Design Aquamorphic : le style de design Aquamorphic est maintenant plus naturel, fluide et clair, garantissant une expérience de couleur plus confortable pour l’utilisateur. De plus, les sonneries et les sons de notification recevront également ce design.

Enfin, il est important de savoir que la mise à jour d’OxygenOS 14 basée sur Android 14 nécessite au moins 5 Go d’espace de stockage disponible. D’autre part, l’installation devrait être effectuée avec le OnePlus Nord 3 branché à la prise ou, à défaut, avec un niveau de batterie dépassant 30%.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :