Le Nintendo Live 2024 a été annulé en raison des menaces dirigées contre ses employés

La grande N affirme que les menaces n’ont pas seulement été reçues par ses employés, mais également par les participants à l’événement et d’autres personnes impliquées.

Le Nintendo Live 2024 et d’autres compétitions ont été annulés

Si vous attendiez avec impatience la première édition du Nintendo Live 2024, un événement en personne qui devait avoir lieu à Tokyo les 20 et 21 janvier de l’année prochaine, nous avons de mauvaises nouvelles. Oui, lorsque nous disons « devait avoir lieu », c’est exactement cela, car Nintendo a décidé d’annuler cet événement et les raisons sont de taille. Il semble que Nintendo ait affirmé que le motif de cette annulation est dû à certaines préoccupations en matière de sécurité.

La société japonaise a récemment partagé un communiqué confirmant la mauvaise nouvelle et indiquant que cette annulation est due à certaines préoccupations en matière de sécurité, car il semble que Nintendo ait reçu plusieurs menaces à l’encontre de ses employés, mais ce n’est pas tout, ces menaces se seraient également étendues au public. Il convient de mentionner qu’ils ont également annulé les « Finales nationales de Splatoon Koshien 2023 », le « Championnat du monde de Splatoon 3 2024 » et la « Phase finale du défi en ligne de Mario Kart 8 Deluxe »; des tournois qui devaient avoir lieu très prochainement, voire pendant l’événement lui-même, et dont les participants et les spectateurs ont également été menacés.

Le Nintendo Live 2024, qui devait avoir lieu en janvier à Tokyo, a été annulé en raison de menaces

「スプラトゥーン甲子園 2023 全国決勝大会」の開催延期および「Nintendo Live 2024 TOKYO」の開催中止を決定しました。

イベントを楽しみにしていただいていたお客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

詳しくは下記をご覧下さい。 https://t.co/uwcAjUSPte — 任天堂株式会社 (@Nintendo) 7 décembre 2023

Nintendo a partagé un message sur X (anciennement Twitter) afin que le communiqué parvienne à un plus grand nombre de membres de la communauté Nintendo, et ils y confirment essentiellement l’annulation du Nintendo Live 2024 et des compétitions mentionnées précédemment. La société a en effet affirmé que les menaces initialement reçues par ses employés ont commencé à s’étendre au personnel de l’événement et aux spectateurs. Pour le moment, on ne sait pas quel type de menaces ont été subies par tous les participants, mais il semble certain qu’il n’était pas possible de garantir des conditions de sécurité optimales pour tous.

« Notre entreprise a reçu de manière persistante des menaces à l’encontre de nos employés et récemment, ces menaces se sont étendues aux spectateurs, au personnel, etc. des « Finales nationales de Splatoon Koshien 2023 ». En considérant la sécurité comme notre priorité absolue, nous avons pris la décision de reporter l’événement« , indique le communiqué, qui ne concerne pas seulement le tournoi mentionné, mais tout ce qui a été mentionné précédemment. En réalité, Nintendo mentionne que les billets ne seront plus disponibles pour aucune des compétitions, et elles seront reprogrammées à une date ultérieure.

Nintendo communiquera prochainement les nouvelles dates de chacune des compétitions ainsi que du Nintendo Live 2024 lui-même, bien qu’une date précise ne soit pas encore connue. Quoi qu’il en soit, la grande N partagera cette information via ses réseaux et à travers un communiqué, comme d’habitude.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :