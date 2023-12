Le premier haut-parleur de bureau de Redmi est le mélange parfait d’esthétique, de lumières LED, de fonctionnalité et d’un prix très bas

Un élément indispensable dans tout ordinateur de bureau, le haut-parleur ou les haut-parleurs sont essentiels, surtout si vous avez opté pour un moniteur qui n’a pas de haut-parleurs intégrés. Et si vous faites confiance aux produits Xiaomi, vous en avez déjà un de plus qui pourrait vous intéresser.

Redmi Desktop Speaker est le nom du nouveau (et premier) haut-parleur pour ordinateurs de bureau lancé par Redmi, qui s’aventure dans le domaine des périphériques audio pour ordinateurs. Jetons un coup d’œil à ce ‘haut-parleur’, qui se distingue surtout par son excellent rapport qualité-prix.

Redmi Desktop Speaker

Aujourd’hui, tout produit informatique, qu’il soit externe ou interne, doit avoir un design qui le fait se démarquer. Et en ce qui concerne son apparence extérieure, le Redmi Desktop Speaker présente un design sobre et cylindrique en une seule pièce, agrémenté d’un tissu en maille et d’une bande lumineuse LED RVB. Une lumière avec cinq styles d’effets d’éclairage qui s’adaptent à ce que vous écoutez, car le haut-parleur analyse intelligemment le spectre musical et fait en sorte que la bande lumineuse réagisse en temps réel de manière dynamique.





Ce haut-parleur pour ordinateur de Redmi intègre également des microphones cachés, vous permettant de l’utiliser pour des appels vocaux, des cours en ligne, des réunions à distance et des jeux en ligne. Le périphérique prend en charge la connexion USB en une seule ligne, combinant les interfaces USB-A et Type-C en une seule. De plus, il est compatible avec Bluetooth 5.0 à faible latence et dispose de la sortie audio Jack 3,5 mm classique.

Bonne qualité sonore, meilleur prix

En ce qui concerne la qualité du son, le haut-parleur offre des performances équilibrées dans les hautes, moyennes et basses fréquences. Avec une architecture d’angle d’inclinaison de 53° conçue pour les scènes de bureau, le haut-parleur utilise une « projection sonore optimale », obtenant ainsi le certificat honorifique « CGEC Golden Ear Preferred Product » du laboratoire de son Golden Ear.

Parlons du prix : il s’agit d’un produit Redmi, ce qui signifie que son coût est très ajusté dans cette section. Le Redmi Desktop Speaker est proposé au prix de 199 yuans, soit environ 26 euros , et sa précommande est déjà disponible partout en Chine. Le verrons-nous dans ces parages ? Il faut avouer que nous serions ravis de le tester.





Via | Gizmochina

