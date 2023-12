Dites adieu aux mises à jour critiques de Windows 10 : Microsoft compte sur votre paiement pour protéger votre ordinateur

Microsoft veut que vous payiez pour continuer à utiliser Windows 10, sinon vous ne recevrez pas de mises à jour critiques.

Êtes-vous prêt à payer pour des mises à jour critiques de Windows 10 ? Microsoft le pense et a donc mis en place un plan selon lequel il commencera à facturer ces nouvelles versions de Windows 10 qui comportent des améliorations de sécurité essentielles au bon fonctionnement du système d’exploitation. Cela n’a pas plu aux utilisateurs qui continuent d’utiliser Windows 10 et n’ont pas l’intention de passer à Windows 11.

Microsoft a fixé le 14 octobre 2025 comme date à partir de laquelle Windows 10 ne recevra plus de mises à jour de sécurité ou de correction d’erreurs. Cela signifie que les utilisateurs disposant encore de cette version seront complètement vulnérables à tout type d’attaque ou de logiciel malveillant visant à voler des informations.

Microsoft veut que vous payiez pour recevoir des mises à jour critiques de Windows 10

La fin du support gratuit de Windows 10 marque la fin d’une ère pour Microsoft, qui a lancé ce système d’exploitation en 2015 comme un service qui serait mis à jour en continu et sans coût supplémentaire. Cependant, la société a décidé de changer de stratégie et d’opter pour un nouveau modèle économique basé sur le paiement à l’utilisation.

Selon Microsoft, les utilisateurs de Windows 10 pourront continuer à utiliser le système d’exploitation après le 14 octobre 2025, mais ils ne recevront pas de mises à jour gratuites pour corriger d’éventuels problèmes ou vulnérabilités. Cela implique qu’ils seront exposés à des risques plus importants en termes de sécurité et de performances, et qu’ils pourraient perdre la compatibilité avec certaines applications ou certains périphériques.

Les utilisateurs de Windows 10 qui souhaitent continuer à recevoir des mises à jour critiques de Windows 10 devront les payer via un service appelé « Extended Security Update » ou ESU. Ce service était initialement destiné aux entreprises et aux organisations qui ont besoin d’un système d’exploitation stable, sécurisé et qui n’a pas besoin des dernières nouveautés ou fonctionnalités.

Le prix de ce nouveau modèle d’abonnement pour recevoir des mises à jour sur les ordinateurs équipés de Windows 10 n’est pas encore connu. Logiquement, la solution la plus évidente est de mettre à jour l’ordinateur ou les équipements vers Windows 11.

En réalité, Microsoft elle-même permet désormais l’installation de la dernière version de son système d’exploitation sur une plus grande variété d’équipements. Cependant, tout le monde n’est pas prêt à faire ce saut et il est possible que cela soit l’une des raisons d’introduire ce modèle d’abonnement.

Il ne reste plus qu’à attendre 2025 pour voir si les plans de Microsoft portent leurs fruits et si un grand nombre d’utilisateurs encore sous Windows 10 décident de commencer à payer pour recevoir des mises à jour critiques du système.

