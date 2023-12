WhatsApp pourrait incorporer le partage de photos et de vidéos en HD dans ses États très bientôt.

WhatsApp a introduit dans sa dernière version la capacité de partager des photos et des vidéos en haute définition dans les États des utilisateurs.

WhatsApp intègre les États HD parmi ses fonctionnalités.

WhatsApp continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités à sa liste de fonctions. Nous savions récemment qu’il est désormais possible de rechercher des utilisateurs par un pseudo, et que bientôt les États de WhatsApp et les Stories d’Instagram partageront un espace commun, à la manière des Stories de Facebook. Ses fonctionnalités s’enrichissent progressivement.

D’après les informations publiées sur WABetaInfo, dans la version bêta de WhatsApp portant le numéro 2.23.26.3, nous pouvons voir une icône HD dans l’éditeur de photos utilisé pour télécharger des images dans les États de WhatsApp. Cette fonctionnalité est demandée depuis un certain temps par les utilisateurs, elle sera donc très bien accueillie lorsqu’elle sera disponible dans les versions stables.

Les contenus multimédias en HD ne seront plus exclusifs aux discussions et aux groupes

Cette fonctionnalité était déjà opérationnelle dans les discussions individuelles et de groupe, depuis le mois de juin dernier plus précisément. Cependant, il n’existait pas de moyen officiel de publier des contenus en haute définition en tant que mise à jour des États, bien qu’il existait des moyens de contourner ces restrictions (qui n’étaient pas fiables ou qui ne fonctionnaient pas toujours).

Comme on peut le deviner sur l’image au-dessus de ces lignes, pour envoyer du contenu en haute résolution, il faudra appuyer sur le bouton HD mentionné dans l’éditeur. Et selon la publication, il y a des spéculations selon lesquelles cette fonctionnalité ajoutée aux versions bêta serait l’une des plus prioritaires avant d’arriver aux versions stables.

Tout semble indiquer que les retours des utilisateurs ont été pris très au sérieux, car cette demande avait été parmi les plus demandées ces derniers mois. Nous espérons que, contrairement à d’autres ajouts mineurs qui semblent rester plus longtemps dans les versions précédentes, celle-ci débarquera bientôt dans la branche principale de l’application appartenant à Meta.

