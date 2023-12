Google Pixel 8 Pro devient plus intelligent avec Gemini Nano AI

Aujourd’hui, Google a officiellement lancé Gemini AI, qui est la plus grande avancée de l’entreprise en matière d’IA. C’est le modèle le plus performant et avancé de Google. Et contrairement aux modèles précédents, c’est un concurrent sérieux à ChatGPT. Néanmoins, ce qui est vraiment important, c’est que le Google Pixel 8 Pro fonctionne désormais avec Gemini Nano.

Avec cela, Google apporte de nombreuses fonctionnalités avancées au Pixel 8 Pro. En réalité, cette mise à jour rend l’appareil plus rapide et plus intelligent dans la plupart des tâches liées à l’IA. Bien sûr, Gemini Nano est une version très épurée du modèle d’IA. Mais Google affirme que c’est la version la plus efficace de l’IA.

Toutes les améliorations apportées par Gemini Nano au Google Pixel 8 Pro

Grâce à la puissance de Gemini Nano, le Pixel 8 Pro peut faire plus que jamais auparavant. Voici toutes les nouvelles fonctionnalités :

Résumé dans l’application Recorder et Smart Reply dans Gboard

Gemini Nano alimente désormais la fonction de résumé dans l’application Recorder sur le Google Pixel 8 Pro. Avec celle-ci, vous pouvez obtenir un résumé rapide des conversations enregistrées, des présentations, et plus encore. Et tout cela fonctionnera sans aucune connexion internet.

De plus, Gboard sur le Pixel 8 Pro dispose des pouvoirs de Gemini Nano. Cette intégration apporte Smart Reply. Comme son nom l’indique, cela vous proposera des suggestions de réponses intelligentes en fonction du texte que vous recevez. Cette fonctionnalité d’IA sur l’appareil vous fera gagner du temps en fournissant des réponses de haute qualité basées sur la conversation.

Le Pixel 8 Pro peut désormais capturer des vidéos de manière plus vive

Vous n’avez plus à vous soucier des vidéos imparfaites ou tremblantes. Grâce à la puissance du Google Tensor G3, le Pixel 8 Pro peut télécharger toutes vos vidéos sur le cloud. Là-bas, le modèle de photographie computationnelle de Google alimenté par Gemini effectue des ajustements automatiques. Il peut modifier l’éclairage, la couleur, la granulation et la stabilisation.

En plus de donner vie aux vidéos normales, le Google Pixel 8 Pro peut également améliorer les vidéos que vous prenez la nuit. Il utilise l’IA pour réduire le bruit dans les vidéos enregistrées dans des conditions de faible luminosité ou la nuit. La vidéo résultante offre des détails riches, des couleurs et une meilleure qualité globale.

Night Sight en Timelapse vous permet de capturer des vidéos timelapse détaillées dans des conditions de faible luminosité. Encore une fois, cela utilise des astuces de photographie mobile computationnelle pour tirer le meilleur parti de la scène. Et avec cela, vous pouvez prendre des photos étonnantes du ciel nocturne changeant avec le temps.

Meilleures capacités photo

Le nouveau modèle d’IA apporte une amélioration de Portrait light à Google Photos. Grâce à cela, le Google Pixel 8 Pro peut désormais facilement équilibrer la lumière. Cela se traduira par une réduction des ombres dures sur les captures. Il peut également améliorer les anciennes photos de portrait prises par l’appareil.

De plus, le Pixel 8 Pro peut désormais offrir des images nettes et précises de vos amis à fourrure. Avec Photo Unblur, l’appareil peut affiner les captures de vos chiens et chats afin que vous puissiez partager une superbe photo avec vos amis. Et cela fonctionne même lorsque vos animaux ne sont pas immobiles.

De plus, Photo Unblur sur le Pixel 8 Pro peut refocaliser les visages des personnes et améliorer l’arrière-plan. Grâce à cela, vous pouvez obtenir des photos parfaites en un seul clic.

Outils alimentés par l’IA et fonctionnalités de sécurité pour faciliter votre vie

Le gestionnaire de mots de passe Google peut désormais identifier les comptes qui prennent en charge les passkeys. Et cela facilite la gestion des passkeys en quelques touches seulement.

Grâce à la puissance de l’IA Gemini, le Google Pixel 8 Pro peut désormais suggérer des réponses contextuelles lorsque vous êtes sur l’écran d’appel. Cela vous permettra de répondre facilement de la manière dont vous le souhaitez.

