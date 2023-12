Les jeux fonctionnent mieux sur les Pixel avec la mise à jour de décembre grâce à cette amélioration

Les Google Pixel avec le processeur Tensor mettent à jour le firmware de leur GPU avec la dernière version du patch de sécurité d’Android, ce qui améliore considérablement leurs performances de jeu.

Un Google Pixel 7 Pro de couleur blanche

Google a lancé mercredi la mise à jour de décembre d’Android pour les Pixels, et avec elle, a introduit un grand nombre de fonctionnalités et d’améliorations, en plus de résoudre plus de 40 bugs affectant les modèles de cette série. Maintenant que la nouvelle version a commencé à être déployée sur les appareils, nous découvrons de plus en plus de modifications qui étaient passées inaperçues initialement.

La dernière en date a été découverte par Mishaal Rahman, qui a révélé que la mise à jour d’Android de décembre 2023 est arrivée sur les smartphones de la série Pixel avec une nouvelle version du noyau du GPU ARM Mali présente sur les modèles avec processeur Google Tensor, qui apporte de grandes améliorations de performance dans les jeux.

Le GPU des Pixels avec processeur Tensor est mis à jour

La mise à jour en question fait passer la version du noyau du GPU de r38p1 à r44p1. Il y a plus d’un an de différence entre la sortie de chaque version, la première étant publiée en août 2022 et la seconde en octobre 2023.

Quelles améliorations apporte-t-elle? Apparemment, beaucoup. Plusieurs utilisateurs de Pixels ayant déjà installé la nouvelle version du patch de sécurité d’Android sur leurs appareils affirment être en mesure d’apprécier une grande amélioration des performances de certains des jeux les plus populaires aujourd’hui, tels que Fortnite ou Genshin Impact. Des comparaisons ont même été publiées démontrant comment les Pixels mis à jour maintiennent un taux de rafraîchissement élevé de manière plus stable que ceux utilisant la version précédente du noyau du GPU.

Google Pixel 8 – Massive performance boost after updating to Android 14 QPR2 Beta 1.1. Fortnite now runs at a stable 60fps on maximum graphics settings. Pixel 8 Pro – Stable Android 14 Pixel 8 – Android 14 QPR2 Beta 1.1 pic.twitter.com/KedAjBOt7h — TechDroider (@techdroider) 1 décembre 2023

Mais tous les modèles de la série Pixel ne bénéficient pas de ces améliorations : seuls ceux équipés d’un processeur Tensor avec une carte graphique ARM Mali en profitent. Autrement dit, tous les terminaux de la famille sortis à partir de la série Pixel 6.

Si vous avez un Pixel 6, 7, 8 ou l’une des variantes « A » lancées à partir de 2022, vous pourrez profiter des améliorations de performances en mettant à jour vers la dernière version du patch de sécurité d’Android, qui devrait désormais être disponible pour tous les utilisateurs du monde entier.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :