Cette friteuse à air ultra-complète tombe en dessous de 100 euros seulement pendant quelques heures

C’est l’une des friteuses à air les mieux évaluées sur Amazon et elle bénéficie d’une réduction de 70 euros pour une durée limitée seulement.

Grâce à sa capacité de 5,5 litres, vous pourrez cuisiner de grandes quantités de nourriture avec cette friteuse à air.

Il y a un appareil électroménager très tendance qui peut révolutionner la façon dont vous cuisinez et vous nourrissez. Il s’agit de la friteuse à air, avec de plus en plus d’options sur le marché. L’une des meilleures options du moment est la Innsky de 5,5 litres, qui est très bien notée par les utilisateurs et qui bénéficie d’une grande réduction temporaire. Son prix original est de 159,99 euros, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 89,99 euros en ce moment.

Il y a plus de 25 000 évaluations accumulées sur cette Innsky sur Amazon, avec une note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles. Comme vous pouvez le voir, ceux qui l’ont essayée lui donnent une excellente note en moyenne. Pour l’obtenir à si bas prix, vous devez simplement cocher la case « Appliquer un coupon de 40 € », en gardant à l’esprit que cette réduction expire vendredi 8 décembre. Au fait, si vous avez Amazon Prime, vous économiserez sur les frais de livraison.

Cette friteuse à air Innsky a une capacité de 5,5 litres pour que vous puissiez cuisiner pour plusieurs personnes à la fois. Vous pourrez préparer une grande variété de plats, de la viande au poisson en passant par les pizzas, toujours avec rapidité et des résultats délicieux. Comme l’utilisation d’huile est moindre qu’avec une friteuse traditionnelle, les plats sont également beaucoup plus sains.

Une friteuse à air puissante, avec 11 fonctions et une réduction de 70 euros

Cette friteuse à air Innsky a une puissance de 1700W et une technologie de l’air chaud, une combinaison qui permet aux aliments d’être croustillants et savoureux. Vous pourrez préparer une grande variété de plats : cuisses de poulet, frites, crevettes, pizzas, gâteaux, pain, sauté de légumes… Elle fonctionne très rapidement, plus rapidement qu’un four ou une friteuse traditionnelle, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps jusqu’à ce que les aliments soient prêts.

Au total, la friteuse à air en promotion dispose de 11 fonctions différentes, une pour chaque type de plat que vous pouvez préparer. Par ailleurs, elle dispose également d’un mode de décongélation, d’un autre pour préchauffer la friteuse et d’un autre pour maintenir les aliments au chaud une fois la préparation terminée. Tous ces modes peuvent être réglés depuis le panneau tactile à l’avant, à partir duquel vous pouvez également modifier la température et le temps de cuisson.

Une autre raison pour laquelle vous avez raison d’acheter ce modèle est qu’il a une capacité de 5,5 litres. Cela signifie qu’il y a de la place pour stocker beaucoup d’aliments, vous pourrez préparer des plats pour entre 3 et 6 personnes en une seule fois. De plus, comme le plateau est rectangulaire, vous pourrez mieux utiliser l’espace. Au fait, ce plateau est compatible avec le lave-vaisselle, vous n’aurez donc pas à vous soucier de le nettoyer après avoir cuisiné.

Un autre avantage de cette Innsky est qu’elle rend la cuisine très simple, même si vous n’êtes pas un expert dans la tâche. Il vous suffit de mettre les aliments dans le plateau et de choisir le mode approprié pour qu’elle fasse tout le travail. En quelques minutes seulement, le plat sera prêt et votre seule préoccupation sera de le déguster.

N’oubliez pas que cette friteuse à air Inssky bénéficie d’une réduction supplémentaire de 40 euros qui ne sera valable que jusqu’à la fin du 8 décembre. Au total, vous pouvez économiser 70 euros si vous l’achetez sur Amazon, où elle est disponible à 89,99 euros pendant ces jours. Si vous avez besoin d’idées pour en tirer le meilleur parti, vous pouvez utiliser l’aide des meilleurs sites de recettes.

