Le nouveau Redmi 13C 5G arrive pour balayer l’entrée de gamme : connectivité 5G, meilleure capacité de stockage et un design encore plus exquis

Eh bien oui, comme nous vous le mentionnions il y a quelques heures à peine, Xiaomi vient de présenter en Inde le nouveau Redmi 13C 5G, la variante 5G d’un terminal qui se démarque déjà par son rapport qualité-prix, mais dans ce nouveau modèle, certains aspects clés ont été améliorés pour offrir une expérience supérieure.

Quelque chose d’important à souligner est que pour le moment, il ne sera pas possible de l’acheter en dehors des frontières de l’Inde, donc nous devrons attendre que Xiaomi décide de le lancer mondialement plus tard. En ce qui concerne son prix, il commence à partir de 10 999 roupies, soit environ 122 euros au taux de change.

Caractéristiques techniques du nouveau Redmi 13C 5G

REDMI 13C 5g DIMENSIONS ET POIDS 168 x 78 x 8.09 mm 192 grammes ÉCRAN 6,74″ LCD IPS

90 Hz, HD+ (1600 x 720 pixels) Luminosité maximale de 600 nits Certifié Low Blue Light et Flicker Free

Revêtement avec Corning Gorilla Glass PROCESSEUR MediaTek Dimensity 6100+ GPU Mali-G57 MC2 RAM 4 / 6 / 8 Go LPDDR4X STOCKAGE 128 / 256 Go UFS 2.2 Extensible via micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 50 MP f/1.8, HDR et mode nocturne disponibles Objectif auxiliaire pour la collecte d’informations APPAREIL PHOTO FRONTAL 5 MP BATTERIE 5 000 mAh Charge rapide jusqu’à 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 basé sur Android 13 CONNECTIVITÉ Dual SIM 5G + Micro SD

WiFi 2.4GHz | 5GHz

Bluetooth 5.3

GPS + Glonass, Galileo et Beidou

USB-C Radio FM Prise jack 3,5 mm AUTRES Trois couleurs au choix : Starlight Black, Startrail Green et Startrail Silver Capteur d’empreintes sur le côté PRIX Dès 122 euros au taux de change

Peu de changements, mais suffisamment pour faire un meilleur téléphone

Nous n’allons pas tourner autour du pot car nous avons devant nous un téléphone assez similaire au Redmi 13C original, mais il y a certaines modifications qui attirent beaucoup l’attention. Par exemple, le design est légèrement différent avec un module de caméras mieux intégré à l’arrière, une zone qui se distingue par des couleurs attrayantes et un motif qui plaira à beaucoup.





Une autre amélioration se trouve dans le processeur. Maintenant, nous disposons du nouveau Mediatek Dimensity 6100 Plus, une puce avec connectivité 5G qui intègre également un nouveau stockage UFS 2.2 qui nous offrira une plus grande vitesse dans tout ce que nous faisons avec l’appareil, et théoriquement, de meilleures performances par rapport au Redmi 13C que nous connaissions déjà.

Cependant, tous les aspects ne sont pas améliorés, car nous avons quelques points qui ont été réduits. Par exemple, nous avons maintenant seulement deux capteurs de caméra à l’arrière, bien qu’il soit vrai que le capteur principal de 50 MP et ouverture f/1.8 est maintenu, et d’autre part, la caméra frontale passe à seulement 5 MP, de sorte que la qualité sera inférieure à celle fournie par les 8 MP du Redmi 13C.





Par ailleurs, tout le reste reste intact. Nous conservons l’écran IPS de 6,74 pouces et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, capteur d’empreintes digitales sur le bouton de déverrouillage, connexion USB-C pour recharger sa énorme batterie de 5 000 mAh et il est même équipé de la dernière version de MIUI 14 basée sur Android 13.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi 13C 5G

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Redmi 13C 5G est déjà une réalité en Inde, mais on ne sait pas encore s’il sera disponible à l’échelle mondiale. Il sera disponible dans les couleurs Starlight Black, Startrail Green et Startrail Silver, à des prix établis comme suit :

Redmi 13C 5G 4+128 Go : 10 999 roupies, soit environ 122 euros au taux de change

10 999 roupies, soit environ 122 euros au taux de change Redmi 13C 5G 6+128 Go : 12 499 roupies, soit environ 140 euros au taux de change

12 499 roupies, soit environ 140 euros au taux de change Redmi 13C 5G 8+256 Go : 14 499 roupies, soit environ 162 euros au taux de change

