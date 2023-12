La personnalisation par l’IA arrivera sur Google Chrome: bientôt vous pourrez créer vos propres thèmes

Le panneau de personnalisation de Google Chrome ajoutera bientôt l’option « Créer un thème avec l’IA ».

Google Chrome avec le thème Aurora – Onglets multi-couleurs

L’intelligence artificielle est le protagoniste des dernières heures. Après avoir annoncé hier que Google a lancé Gemini, son modèle d’IA le plus avancé à ce jour, prêt à concurrencer directement OpenAI d’Elon Musk, nous savons aujourd’hui que le géant technologique est en train de mettre en place l’IA dans l’expérience utilisateur de Google Chrome.

Si quelque chose que la plupart des utilisateurs adorent, c’est d’avoir la liberté de pouvoir personnaliser nos appareils, applications et navigateurs comme nous le souhaitons. C’est pourquoi, à ce stade, il est très probable que vous ayez déjà utilisé le nouveau panneau de personnalisation de Google Chrome, qui vous permet de choisir des couleurs monochromes, des créations d’artistes, des paysages, d’importer votre propre image et d’explorer parmi des milliers d’options dans le Chrome Web Store.

Eh bien, grâce à une publication d’Android Police, nous avons appris que Google Chrome pourrait bientôt intégrer l’intelligence artificielle dans l’expérience utilisateur. Les alarmes ont été déclenchées par un paramètre détecté dans Chrome Canary, une version du navigateur conçue pour les développeurs et qui reçoit des mises à jour chaque nuit.

Comme le dit l’utilisateur @Leopevaa64 sur X (Twitter), expert en navigateurs, l’option qui apparaissait auparavant dans la Personnalisation de Chrome en tant que « Recherche de fonds d’écran » est devenue »Créer un thème avec l’IA ». Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran suivantes, les utilisateurs pourront choisir le style, les couleurs et autres détails pour générer leur propre thème personnalisé:

« Wallpaper search » is now « Create theme with AI » (Chrome Canary)

De plus, cet utilisateur a également remarqué il y a quelques semaines une nouveauté dans les paramètres de Chrome : dans la section « Paramètres avancés », vous pouvez activer une option de « Galerie thématique étendue » qui affiche plus d’options dans la recherche de fonds d’écran. Avec ces preuves à l’appui, on ne peut nier que Google est en train de déployer l’IA sur Chrome.

Et ce n’est pas tout, car Google est également en train de mettre en œuvre d’autres améliorations dans Chrome basées sur l’intelligence artificielle. Apparemment, le géant technologique pourrait travailler sur l’organisation des onglets par l’IA, dont la consolidation réduirait le besoin de faire glisser les onglets pour avoir une vue plus organisée de l’écran.



