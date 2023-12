Le générateur d’images par IA de Meta est désormais disponible dans le monde entier

Imagine est le générateur d’images par IA de Meta. Il a simplement besoin de votre commande, dans laquelle vous expliquez ce que vous souhaitez qu’il génère, pour concevoir une image à votre guise. Il a été lancé de manière indépendante, c’est-à-dire qu’il a sa propre page web en dehors des réseaux sociaux de Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp), à laquelle tout le monde peut accéder.

Le site web d’Imagine est accessible via ce lien. Une fois là-bas, les personnes souhaitant générer une image grâce à l’Intelligence Artificielle devront simplement écrire ce qu’elles veulent qu’elle soit. L’IA créera 4 images en fonction de la description.

Toutes les images incluent un filigrane dans le coin inférieur droit, indiquant qu’elles ont été créées avec l’IA de Meta. Néanmoins, Meta affirme qu’elle commencera prochainement à tester un nouveau filigrane invisible et indélébile, qui restera même si l’utilisateur modifie les attributs de l’image, tels que le contraste. La société a également indiqué qu’elle mettra en place un outil pour « réimaginer » des images IA reçues dans les discussions avec des amis sur ses plateformes de réseaux sociaux.

it’s 2023 and i was NOT expecting to have to log in to Facebook on my computer ever again…

That being said, Imagine with Meta AI (https://t.co/RMrC9Hs4AR) is quite cool

(you need to VPN for it to work in Europe) pic.twitter.com/59ALbB55nN

— Julien Chaumond (@julien_c) 6 décembre 2023