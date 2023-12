Facebook Messenger obtient enfin un cryptage de bout en bout par défaut

Apres des années d’attente, Meta a enfin activé le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations et les appels individuels sur Messenger, marquant ainsi un tournant majeur vers la communication respectueuse de la vie privée. Ce mouvement tant attendu concrétise une promesse faite en 2019 par le PDG Mark Zuckerberg, qui envisageait un avenir où les messages privés et chiffrés règnent en maîtres.

Avec le chiffrement de bout en bout activé par défaut, vous et le destinataire prévu pouvez uniquement accéder au contenu de vos messages et appels. Cette technologie de chiffrement robuste garantit que même Meta lui-même ne peut pas déchiffrer vos conversations, offrant une sécurité et une tranquillité d’esprit inégalées.

Meta renforce la confidentialité de Messenger avec le chiffrement de bout en bout par défaut

L’activation du chiffrement de bout en bout par défaut représente une entreprise monumentale pour Meta, nécessitant une refonte complète des fonctionnalités centrales de Messenger. Loredana Crisan, vice-présidente de Messenger, met en avant le dévouement et l’expertise investis dans ce développement : « Nous avons pris notre temps pour faire les choses correctement. Nos ingénieurs, cryptographes, designers et autres ont travaillé sans relâche pour reconstruire les fonctionnalités de Messenger à partir de zéro. »

Pendant la transition vers le chiffrement de bout en bout, les utilisateurs peuvent être assurés que leurs fonctionnalités chéries de Messenger, telles que les thèmes et les réactions personnalisées, resteront intactes. Cependant, Crisan met en garde contre le fait que le passage complet au chiffrement par défaut peut prendre du temps.

Les discussions de groupe et les messages d’Instagram restent actuellement en dehors de la portée du chiffrement de bout en bout par défaut, le chiffrement de groupe nécessitant encore une activation optionnelle et la mise en œuvre future d’Instagram attendant toujours plus de détails.

La vision de Zuckerberg pour une communication chiffrée va au-delà de Messenger. Il envisage un avenir où toutes les applications de messagerie donnent la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données des utilisateurs. « C’est l’avenir que j’espère que nous aiderons à réaliser », a-t-il déclaré dans un article Facebook. Témoignant de son engagement à construire un environnement en ligne plus sécurisé et digne de confiance.

Le passage au chiffrement de bout en bout pour Messenger soulève des préoccupations pour les forces de l’ordre, qui font valoir que cela entrave leur capacité à enquêter sur les crimes et à appréhender les criminels. Cependant, les défenseurs du chiffrement mettent en avant le droit fondamental à la vie privée et l’importance de protéger les informations sensibles contre tout accès non autorisé.

Le débat autour du chiffrement est complexe, avec des arguments valables des deux côtés. Néanmoins, la décision de Meta de donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs avec le chiffrement de bout en bout par défaut dans Messenger représente une avancée significative. Pave la voie vers un futur où la communication sécurisée et privée est la norme, et non l’exception.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :