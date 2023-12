Tesla Cybertruck montre encore sa puissance en battant un Ford F-350 diesel lors d’un test de force

Il est indéniable que le Cybertruck de Tesla est actuellement l’un des véhicules les plus puissants du marché. Le pick-up d’Elon Musk a prouvé qu’il était au-dessus de la concurrence et un nouveau test l’a démontré. Le Tesla Cybertruck montre une fois de plus sa puissance en battant un Ford F-350 diesel lors d’un test de force brute.

Tesla Cybertruck dépasse toute concurrence

Maintenant qu’elle est enfin sur le marché, Tesla peut montrer toute la puissance et les capacités du Cybertruck de manière naturelle. Cette camionnette a été soumise à des tests avant d’être livrée aux premiers clients et la marque cherche maintenant à le montrer à tous ceux qui s’intéressent à cette proposition.

Un premier test a opposé le Cyberbeast à une Porsche 911, mettant en évidence sa capacité d’accélération, bien que des doutes aient surgi. Maintenant, Tesla a décidé de montrer une nouvelle capacité en mettant le Cybertruck face à une Ford F-350 lors d’un test de pure force.

Bats une F-350 Diesel dans un remorquage de camion

pic.twitter.com/yXfYWf4Odx — Elon Musk (@elonmusk) 30 novembre 2023

A écrasé la Ford F-350 lors d’un test de force

Comme le montre la vidéo ci-dessus, le test consiste à tirer une plateforme dont le poids augmente progressivement jusqu’à devenir « presque impossible » à battre. Le Cybertruck était le dernier à prendre la piste et, comme prévu, il a fini par gagner, surpassant toute la concurrence présente.

Outre la Ford F-350, Tesla a également inclus 2 autres camionnettes, à savoir la Rivian R1T et la Ford F-150 Lightning, qui sont les principaux concurrents directs du Cybertruck. Tout comme avec la Ford F-350, ces deux modèles électriques ont été vaincus, et loin derrière le Cyberbeast.

La camionnette électrique a encore beaucoup à montrer

En ce qui concerne les résultats, les chiffres finaux sont très clairs pour le Cybertruck. En 4e position, on trouve la Ford F-150 Lightning, avec 207 pieds (environ 63 mètres), en 3e position la Rivian R1T, avec 257 pieds (environ 78 mètres) et en 2e position la Ford F-350 avec 263 pieds (environ 80 mètres). Le grand gagnant est le Cyberbeast de Tesla avec 318 pieds (environ 97 mètres).

Ceci est une preuve de plus que ce camionnette de Tesla est au-dessus de la concurrence, qu’elle soit électrique ou non. Bien qu’il s’agisse du modèle haut de gamme du Cybertruck qui a été utilisé, la différence est trop grande pour que cela puisse être considéré comme un problème par rapport aux modèles moins puissants.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :