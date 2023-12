Apple prépare le lancement de nouveaux iPad et Mac avec M3 pour le printemps 2024

Mark Gurman nous raconte tout ce qu’Apple lancerait pendant la première moitié de 2024.

Apple lancera de nouveaux iPad et Mac en mars l’année prochaine

Alors qu’il reste encore quelques mois avant de voir les prochains produits qu’Apple lancera, nous avons de nouvelles informations sur ce que la société de la pomme lancerait en 2024. Selon l’analyste Mark Gurman de Bloomberg, Apple lancera de nouveaux iPad Air avec M2, iPad Pro et Mac avec M3, ainsi que de nouveaux accessoires, parmi lesquels se trouvent un nouveau Magic Keyboard et un Apple Pencil de troisième génération.

On prévoit un printemps mouvementé, car l’analyste s’attend à ce qu’Apple lance tous ces nouveaux produits en mars de l’année prochaine, aux côtés de l’Apple Vision Pro et des mises à jour du logiciel iOS 17.4 et iPadOS 17.4. Tout cela pourrait être présenté lors d’un événement Apple, mais pour le moment, rien n’est certain concernant un keynote.

Nouvel iPad Air avec M2 et nouveaux iPad Pro avec M3

Il semble que la gamme iPad se compliquera un peu plus en 2024. Il y a quelques semaines, des spéculations ont commencé à circuler sur la possibilité qu’Apple lance un nouvel iPad Air de 12,9 pouces. Mark Gurman confirme cela en affirmant que de cette manière, Apple offrirait plus de choix, le modèle de 12,9 pouces étant moins cher que le modèle d’iPad Pro de même taille. Par ailleurs, les deux iPad Air seraient équipés de la puce M2.

Concernant les iPad Pro, Mark Gurman affirme toujours qu’ils seront disponibles en deux tailles d’écran avec la technologie OLED. En ce qui concerne leur processeur, nous savons déjà qu’il s’agirait de la puce M3 que nous avons vue sur les MacBook Pro présentés lors de l’événement Scary Fast. Enfin, il est prévu que ces iPad Pro soient compatibles avec un nouveau Magic Keyboard rénové et fabriqué en aluminium, ainsi qu’un nouveau Apple Pencil de troisième génération, qui aurait des embouts magnétiques interchangeables afin de s’adapter à différents types de traits.

Mark Gurman a modifié sa prédiction concernant les iPad mini et de onzième génération. Si l’analyste avait affirmé que nous les verrions en mars, il dit maintenant que nous les verrons en 2024, mais pas en même temps que les iPad Air et iPad Pro qui seront lancés pendant le mois de mars aux côtés de l’Apple Vision Pro, dont la sortie était prévue pour janvier.

Nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces avec processeur M3

On s’attend également à ce qu’Apple lance de nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces avec le processeur M3 pour compléter la gamme de ces puces avant de lancer la version plus puissante suivante. Selon l’analyste, la société de la pomme les développerait conjointement avec une nouvelle mise à jour logicielle de macOS qui serait lancée entre fin janvier et février, mais le matériel serait lancé courant mars.

En résumé, si tout ce que dit Mark Gurman est vrai, voici ce à quoi nous pouvons nous attendre au début de 2024 :

De nouveaux iPad Air de 10,9 et 12,9 pouces avec le processeur M2.

De nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED et le processeur M3.

Nouveau Magic Keyboard et Apple Pencil.

De nouveaux MacBook de 13 et 15 pouces avec le processeur M3.

Apple Vision Pro.

Nouvelles versions de macOS, iOS 17.4 et iPadOS 17.4.

